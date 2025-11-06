HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị bạn thân đâm rồi đẩy xuống hồ nước

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân một nam sinh lớp 8 bị bạn thân dùng hung khí đâm rồi bế, đẩy xuống hồ nước.

Sáng 6-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung (Lào Cai), cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân một nam sinh lớp 8 bị bạn học cùng trường tấn công dẫn đến thương tích.

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị bạn thân đâm rồi hất xuống hồ nước - Ảnh 1.

Sau khi dùng hung khí tấn công, nam sinh đã đẩy bạn xuống hồ nước. Ảnh: Cắt từ clip

Theo bà Hà, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa nam sinh đẩy bạn xuống hồ ra công an phường trình báo vụ việc.

Nhà trường đã phối hợp với gia đình đưa học sinh bị đánh đi cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe học sinh đã ổn định và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện tỉnh. 

Cũng theo bà Hà, trước khi sự việc xảy ra, hai em chơi rất thân với nhau, không thấy xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại nhà trường chưa nhận được kết luận về nguyên nhân vụ việc từ phía công an nên cũng chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Hình ảnh nam sinh tấn công bạn học được camera an ninh ghi lại sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi xem clip nhiều người bày tỏ ý kiến bất bình, bức xúc trước hành vi tấn công bạn của nam sinh.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra Trường THCS Quang Trung đã làm báo cáo gửi lãnh đạo UBND phường Yên Bái, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra rõ vụ việc.

Tin liên quan

Xôn xao clip nhóm bạn cổ vũ cho nam sinh lớp 10 đánh bạn nữ trong lớp

Xôn xao clip nhóm bạn cổ vũ cho nam sinh lớp 10 đánh bạn nữ trong lớp

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 10 bị một bạn nam cùng trường hành hung trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều bạn khác.

Quảng Bình: Kỷ luật nghiêm khắc 2 học sinh đánh bạn nhập viện

(NLĐO) – Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với 2 học sinh có hành vi đánh bạn nhập viện ở Quảng Bình.

Nhóm học sinh lớp 7 chặn đánh bạn học nhập viện

(NLĐO) – Do nghi bạn lấy mất mũ bảo hiểm, nhóm học sinh lớp 7 tại Bình Thuận chặn đánh hội đồng một bạn cùng trường dẫn đến em này bị sang chấn, nhập viện

