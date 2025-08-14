Thông tin mới vụ thầy giáo tát tới tấp vào mặt học sinh ở Thanh Hóa

Ngày 14-8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (đóng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan tới vụ việc thầy giáo V.X.T., giáo viên bộ môn Tiếng Anh tới nhà riêng, tát tới tấp vào mặt học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa), hiện nhà trường đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho nam sinh bị tát tới tấp.

Hình ảnh thầy T. tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh N.T.H. Ảnh cắt từ clip

Về hướng xử lý thầy giáo T., ông Tinh cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh và ý kiến gia đình để có hình thức xử lý.

"Quan điểm của nhà trường sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, không bao che. Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý, nhà trường phải chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng"- ông Tinh nói.

Học sinh bị tát tới tấp vì chê thầy giáo dạy bài không hiểu

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip ghi lại cảnh tượng 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi sau đó có hành động tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Sự việc được xác định xảy ra tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là N.T.H., học sinh lớp 7 trên địa bàn.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8-8-2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát tới tấp vào mặt một nam sinh.

Clip vụ việc học sinh bị thầy giáo tát dẫn tới rách màng nhĩ

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đưa em H. đi kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương Hà Nội. Kết quả, em H. bị rách màng nhĩ tai trái, hiện đã được chuyển về tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã khoe với các bạn là anh mình (tức thầy T. - PV) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em nhà mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.