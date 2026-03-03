HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới vụ trói tay, đánh đập con gái, vợ mang thai

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trong những ngày Tết Nguyên đán 2026, Minh đã nhiều lần đánh đập con gái, vợ mang thai.

Ngày 3-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh về hành vi hành hạ vợ, con.

Phan Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 24-2, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo về việc cháu P.T.M.T. (13 tuổi), trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi), ở cùng địa chỉ trên có hành vi trói, dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25-2, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội "Hành hạ vợ, con".

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19-2 đến ngày 22-2-2026 đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị N.T.T. (33 tuổi).

Những vết bầm tím do bị bố đánh trên người cháu T.

Được biết, Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý là lập tức bị đánh đập, hành hạ.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

