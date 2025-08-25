Liên quan thông tin "xe ba gác "cõng"... ô tô" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 25-8, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã lập biên bản xử lý ông L.C.T (40 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá).

Xe ba gác "cõng"... ô tô.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy một người đàn ông điều khiển xe ba gác chạy trên đường, phía sau chở theo ô tô 4 chỗ có dấu hiệu hư hỏng.

Điều đáng nói, do đường nhỏ nên xe ba gác choáng hết lối đi, các phương tiện buộc phải chen chúc nhau.

Vụ việc được xác định xảy ra chiều 21-8 ở đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An, TP HCM.

Đội CSGT Bình Triệu vào cuộc xác định ông T. là người chạy xe gác trên nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi của mình. Ông cho biết mua lại vỏ ô tô của người dân, do gần nhà nên ông chở luôn mà không tháo rời.

Ông T. bị lập biên bản lỗi chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe; không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe. Theo quy định, ông T. sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, CSGT cũng làm thủ tục tịch thu phương tiện.