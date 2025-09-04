HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thông tin nhiều trường ở Phan Thiết dừng tổ chức bán trú, ngành giáo dục Lâm Đồng lập tức vào cuộc

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau khi nghe ý kiến của các hiệu trưởng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các trường.

Ngày 4-9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên đã có cuộc họp với hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học có tổ chức bán trú năm học 2025-2026 ở khu vực Phan Thiết.

Cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức bán trú tại các cơ sở trên.

Tại đây, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng một lần nữa thông báo việc HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28-8-2025 về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND 3 tỉnh (Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng) trước khi sáp nhập. 

Thông tin nhiều trường ở Phan Thiết dừng tổ chức bán trú, ngành giáo dục Lâm Đồng lập tức vào cuộc- Ảnh 1.

Một trường học tại khu vực Phan Thiết tồ chức bán trú cho học sinh

Nghị quyết 21 chọn Nghị quyết số 385, ngày 10-12-2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại các trường, để áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện một số trường cho biết, nếu áp dụng mức thu như Nghị quyết 385 thì họ sẽ gặp khó vì đã mua sắm một số vật dụng chuẩn bị cho năm học mới từ trước ngày 28-8. 

Với mức thu theo Nghị quyết 385 thì sẽ không đủ thuê bảo mẫu phục vụ bán trú. 

Mặt khác, theo Thông tư 214, việc mua nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ cho việc bán trú của học sinh phải đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của các hiệu trưởng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các trường.

Việc thực hiện các khoản thu chi theo Nghị quyết 385 là bắt buộc. Những điều mà Nghị quyết 385 không quy định thì nhà trường phải bàn bạc, thống nhất với hội cha mẹ học sinh để họ tự nguyện thu, phục vụ cho việc học bán trú.

Đối với khó khăn trong việc đấu thầu mua lương thực, thực phẩm cho việc bán trú của học sinh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, tạm thời 2 tuần đầu các trường vẫn tự mua theo các nhà cung cấp như năm học cũ để phục vụ việc bán trú. 

Trong thời gian đó, Sở GD-ĐT tỉnh sẽ có hướng dẫn, tập huấn cụ thể theo quy định.

