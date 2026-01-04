Thông tin nhói lòng vụ nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau bị sát hại

Trưa 4-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, qua điều tra ban đầu xác định H.A.K. (16 tuổi; tạm trú xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) đã có hành vi xâm hại em V.T.M.K. (13 tuổi; ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) trước khi ra tay sát hại.

Sau đó, nghi phạm đã ném thi thể nạn nhân xuống vuông tôm của người dân ở ấp 8, xã Cái Đôi Vàm.

Thi thể nữ sinh K. khi người dân phát hiện

Như đã thông tin, sáng 2-1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại ấp 8. Nạn nhân có dấu hiệu bị đối tượng sát hại rồi ném thi thể xuống vuông nuôi tôm của người dân sát tuyến lộ giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Sau đó, nạn nhân được xác định là nữ sinh K., học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp đối với nghi phạm A.K. sau đó.

Chiều 3-1, gia đình đã tổ chức hỏa táng thi thể em K.



