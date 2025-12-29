HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt kẻ sát hại người người yêu rồi tự sát

Uyên Châu

(NLĐO)- Do ghen tuông, Đặng Thành Giang dùng dao sát hại người yêu rồi tự sát bất thành

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Thành Giang (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Kẻ sát hại người yêu vì Ghen tuông và tự sát bất thành ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị can Đặng Thành Giang

Khoảng 13 giờ ngày 10-12, Giang dùng dao truy sát chị M.H.(33 tuổi, ngụ TPHCM) ở nhà bà ngoại chị H. ở ấp 61, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Gây án xong, Giang dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng và cổ mình để tự tử nhưng không thành. Ngay sau đó, Giang được Công an xã Xuân Quế đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân và Giang có quan hệ yêu đương và sống chung như vợ chồng từ năm 2023, tại TPHCM.

Trong quá trình sống chung, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bà ngoại tại ấp 61, xã Xuân Quế.

Giang đã nhiều lần liên lạc với Hạnh để nói chuyện nhưng không được. Do ghen tuông nên Giang tìm gặp chị H. Tại đây, 2 bên không giải quyết được mâu thuẫn, Giang đã sát hại với nạn nhân.

Tin liên quan

Cầm điện thoại nhắn tin cho chồng người tình, gã đàn ông lãnh án giết người

Cầm điện thoại nhắn tin cho chồng người tình, gã đàn ông lãnh án giết người

(NLĐO) - Tự ý lấy điện thoại người tình nhắn tin cho chồng, Phú đã châm ngòi vụ án mạng khiến bản thân lãnh 12 năm tù.

CLIP: Biên phòng Tây Ninh bắt đối tượng giết người ở TPHCM định trốn qua Campuchia

(NLĐO) – Giết người ở TPHCM, Huỳnh Kim Long bỏ trốn đến khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây ở Tây Ninh để sang Campuchia thì bị bắt giữ

2 nghi phạm giết người ở Đồng Nai sa lưới tại Lâm Đồng

(NLĐO) - Trước khi bị bắt, 2 nghi phạm cùng một số đối tượng gây ra vụ "Giết người" tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào đêm 17-12, rạng sáng 18-12.

phòng cảnh sát hình sự giết người ghen tuông công an tỉnh đồng nai người yêu
