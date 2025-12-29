Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Thành Giang (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Đặng Thành Giang



Khoảng 13 giờ ngày 10-12, Giang dùng dao truy sát chị M.H.(33 tuổi, ngụ TPHCM) ở nhà bà ngoại chị H. ở ấp 61, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai.

Gây án xong, Giang dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng và cổ mình để tự tử nhưng không thành. Ngay sau đó, Giang được Công an xã Xuân Quế đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân và Giang có quan hệ yêu đương và sống chung như vợ chồng từ năm 2023, tại TPHCM.

Trong quá trình sống chung, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bà ngoại tại ấp 61, xã Xuân Quế.

Giang đã nhiều lần liên lạc với Hạnh để nói chuyện nhưng không được. Do ghen tuông nên Giang tìm gặp chị H. Tại đây, 2 bên không giải quyết được mâu thuẫn, Giang đã sát hại với nạn nhân.