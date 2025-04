Thông tin sai sự thật về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, 4 người bị xử lý

Ngày 9-4, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập, xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với 1 trong 4 trường hợp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định Đ.V.N. (28 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm) và N.V.M. (37 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã đăng tải các thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy lên mạng xã hội Facebook. Riêng ông N.M.T. (38 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đăng tải thông tin bí mật của Nhà nước liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy lên mạng xã hội. Còn ông D.Đ.N. (19 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đăng tải thông sai sự thật về tinh gọn bộ máy công an địa phương lên mạng xã hội Facebook.

Trong đó, ông D.Đ.N. đăng tải thông tin sai sự thật, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện là để "hợp thức hóa thâm hụt", đã xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Cơ quan chức năng xác định việc đăng thông tin sai sự thật của 4 người trên gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, cả 4 trường hợp đã thừa nhận hành vi, trình bày nguyên nhân do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, kiểm tra tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải và các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo trước khi có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng và kiểm chứng trước khi chia sẻ các thông tin liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc thay đổi đơn vị hành chính.