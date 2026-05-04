Sức khỏe

Thông tin từ bệnh viện về sức khỏe người phụ nữ sau khi được gần 20 người nâng xe buýt cứu

D.Thu

(NLĐO) - Sau khi được người dân nâng xe buýt giải cứu, người phụ nữ nhập viện cấp cứu với chẩn đoán gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy xương mu.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (TP Hà Nội) ngày 4-5 cho biết đã tiếp nhận cấp cứu một phụ nữ bị cuốn vào gầm xe buýt, được gần 20 người dân phối hợp nâng xe giải cứu.

Gần 20 người nâng xe buýt cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm - Ảnh 1.

Gần 20 người dân nâng xe buýt để cứu nạn nhân mắc kẹt dưới gầm. Ảnh: OFFB

Nạn nhân là chị Đ.T.H.G. (SN 1991, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng hố chậu, đùi và cẳng chân trái, kèm các vết xây xước ở mắt, hông và chân trái. Trên đường chuyển viện, bệnh nhân đã được tiêm giảm đau.

Ngay khi tiếp nhận, kíp trực tiến hành cấp cứu, cố định các vị trí nghi gãy xương, đồng thời thực hiện chụp chiếu và xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân gãy xương đòn trái, gãy xương ngành ngồi mu và chậu mu hai bên. Chụp CT sọ não không ghi nhận tổn thương nguy hiểm.

Sau đó, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ xác định người bệnh bị đa chấn thương do tai nạn giao thông, gồm gãy xương đòn trái và chấn thương khung chậu.

Bệnh nhân được chỉ định theo dõi thêm chấn thương bàng quang, niệu đạo, sọ não và hàm mặt. Hiện các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

img

Bệnh nhân ổn định sinh tồn, gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu. Ảnh: Thảo My

Trước đó, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 4-5, xe buýt biển kiểm soát 29E-208.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng cầu Chương Dương) va chạm với xe máy do chị G. điều khiển tại nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề).

Cú va chạm khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe buýt và mắc kẹt. Lực lượng chức năng cùng hàng chục người dân nhanh chóng phối hợp nâng xe để đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Đến khoảng 7 giờ 20 phút, hiện trường được giải tỏa.

Cả người và xe lọt dưới gầm xe buýt trong cơn mưa giông

(NLĐO)-Sau va chạm với xe buýt, cả xe và người nam thanh niên lọt luôn dưới gầm, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trụy tim mạch, chấn thương sọ não, dập phổi...

Gắng sức đuổi theo xe buýt, người đàn ông suýt mất chân

(NLĐO) - Người đàn ông này mắc hội chứng tổn thương khá hiếm gặp có tên là chèn ép khoang lô cơ chân trước sau vận động gắng sức.

Hàng chục người nâng xe buýt để cứu người phụ nữ bị cuốn xuống gầm

(NLĐO)- Hàng chục người dân cùng nhau nâng nghiêng chiếc xe buýt để giải cứu người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe, đưa ra ngoài an toàn.

