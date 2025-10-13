HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thót tim cảnh xe tải chở ống cống bê tông không ràng buộc, bon bon trên Quốc lộ 1

T.Trực

(NLĐO) – Chỉ cần xe tải phanh gấp hoặc gặp ổ gà, toàn bộ khối bê tông nặng hàng tấn có thể rơi xuống đường, gây hậu quả nghiêm trọng

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay vừa tiến hành xác minh, xử phạt một tài xế xe tải chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận video, hình ảnh ghi lại cảnh một xe tải chở các ống cống bê tông dạng trụ với chiều cao vượt mức, không được chằng buộc theo quy định, lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mộ Đức.

Thót tim cảnh xe tải chở ống bi bê tông không ràng buộc, bon bon trên Quốc lộ 1 - Ảnh 1.

CSGT làm việc với tài xế xe tải có hành vi chở hàng hóa cồng kềnh

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, hình ảnh này khiến người tham gia giao thông cũng như cộng đồng mạng "thót tim". Chỉ cần xe phanh gấp hoặc gặp ổ gà nhỏ, toàn bộ khối bê tông nặng hàng tấn có thể rơi xuống đường, gây hậu quả nghiêm trọng.

Xe tải chở nhiều ống bê tông lao vun vút trên Quốc lộ 1

Đây là hành vi cẩu thả, coi thường tính mạng người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. 

Sáng 13-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời ông Đ.V. L. (38 tuổi, ngụ xã Mộ Đức), tài xế điều khiển xe tải nêu trên, đến làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản và xử phạt ông L. số tiền 20 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

