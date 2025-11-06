Ngày 6-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ xe tải tông hàng loạt phương tiện rồi bỏ chạy.



Xe tải tông vào người đi đường. Ảnh Gif

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 ngày 5-11, nhiều người dân trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Khi chạy ra ngoài thì thấy một xe tải lao rất nhanh trong ngõ.

Sau đó, xe tải này va phải 2 xe máy dựng bên đường trong ngõ 197 Hoàng Mai rồi tông vào một cô gái đang đi xe máy. Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục lao nhanh và tông vào 2 ô tô cùng 1 xe máy điện đang đỗ ven đường rồi bỏ chạy.

Chỉ tính riêng trong ngõ 197 Hoàng Mai, xe tải này đã tông vào 4 xe máy và 2 xe ô tô, làm 1 người bị thương.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Công an TP Hà Nội cho biết trong quá trình bỏ chạy, ô tô tải còn tông vào một xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khiến 1 người bị thương.