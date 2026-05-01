Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

"Trong không khí hào hùng, phấn khởi của những ngày tháng Năm lịch sử và Tháng Công nhân năm 2026, cùng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, chúng ta tự hào kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), ngày hội lớn của tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh vì quyền lợi công nhân và khát vọng tiến bộ của nhân loại.

Lễ diễu hành của công nhân lao động chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ công đoàn, anh chị em đoàn viên, người lao động cả nước, người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí và anh chị em thân mến!

Cách đây tròn 140 năm, từ cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của gần 40.000 công nhân thành phố Chicago (Hoa Kỳ) đòi "ngày làm việc 8 giờ", Ngày Quốc tế Lao động đã ra đời, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động tiến bộ, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trải qua 140 năm với nhiều biến động của lịch sử nhân loại nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh truyền bá từ sớm, hòa quyện với truyền thống yêu nước trở thành động lực to lớn thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, đưa giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài chính trị, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau gần một thế kỷ hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và tập hợp, đoàn kết của Công đoàn, giai cấp công nhân nước ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho phong trào cách mạng. Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường, cần cù, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, trách nhiệm.

Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là người đại diện tin cậy, chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động thông qua nhiều chương trình, hoạt động có chiều sâu, thiết thực và tính nhân văn sâu sắc như "Tết sum vầy", "Tháng Công nhân", "Mái ấm Công đoàn", "Phúc lợi đoàn viên", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"....

Các đồng chí và anh chị em thân mến!

Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp đã đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Những định hướng và mục tiêu cao đẹp đó đã được cụ thể hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trình Đại hội thông qua để quyết tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trước vận hội mới của đất nước.

Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để chúng ta thêm tự hào về truyền thống hào hùng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời hướng về tương lai tươi sáng với động lực tinh thần to lớn và quyết tâm chính trị cao.

Tôi mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác, địa bàn sản xuất nào, dù ở trong hay ngoài nước, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1-5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí cán bộ công đoàn, anh chị em đoàn viên, người lao động và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1-5 bất diệt!

Thân ái!

Hà Nội, ngày 1-5-2026

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam