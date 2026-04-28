Kỷ niệm trọng thể 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc

Sáng 28-4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026) và tuyên dương 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương…

Trước khi diễn ra lễ tuyên dương, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễu hành với sự tham gia của hơn 1.000 công nhân lao động (CNLĐ). Đoàn diễu hành xuất phát từ tuyến đường Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng về Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Trình bày diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã ôn lại hành trình đấu tranh bất diệt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới - hành trình vẻ vang của 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Sau khi đất nước giành được độc lập, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh quy định ngày 1-5 là ngày lễ chính thức của nước ta, ngày công nhân lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương. Từ đó đến nay, Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam luôn được tổ chức trang trọng và càng thêm ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4.

Ý thức trách nhiệm với vận mệnh dân tộc

Từ tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động, năm 2012, theo đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là "Tháng Công nhân". Từ đó, ở Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động "Tháng Công nhân", trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong xây dựng giai cấp công nhân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam đã thực sự vượt ra khỏi phạm vi đòi quyền lợi trước mắt mà trở thành ý thức trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.

Từ khát vọng "Ngày làm việc 8 giờ" đến khát vọng độc lập, thống nhất, giai cấp công nhân Việt Nam vừa đấu tranh cho quyền lợi của mình, vừa gánh vác sứ mệnh của dân tộc. Vì vậy, tinh thần Quốc tế Lao động ở Việt Nam không chỉ là tinh thần đoàn kết đấu tranh của người lao động mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Được hun đúc từ tinh thần Quốc tế Lao động và phong trào yêu nước Việt Nam, từ khi bước lên vũ đài chính trị, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước.

Cùng với tiến trình đó, Công đoàn Việt Nam - tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động - đã ra đời và làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nước nhà...

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, công nhân lao động

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước được lựa chọn từ 127 gương điển hình do công đoàn địa phương và ngành đề xuất, bởi một hội đồng làm việc khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm. 100% các bản thỏa ước lao động tập thể do các thủ lĩnh công đoàn cơ sở đàm phán, ký kết, có nội dung cao hơn quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho hơn 382.000 đoàn viên, người lao động.

101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu của cả nước được tuyên dương, là đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ công đoàn thời kỳ mới đầy bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, vì đoàn viên, người lao động, vì vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

"Các đồng chí đã làm việc thầm lặng nhưng mạnh mẽ, khôn khéo nhưng kiên quyết, linh hoạt nhưng kiên trì, bền bỉ, không ít đồng chí chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, tất cả vì quyền lợi của số đông đoàn viên, người lao động, vì quan hệ lao động hài hòa và doanh nghiệp phát triển bền vững" - ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

140 năm đã trôi qua kể từ khi ngọn lửa đấu tranh của công nhân bùng cháy tại TP Chicago đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển loài người, đến nay tinh thần Ngày Quốc tế Lao động vẫn vẹn nguyên giá trị.

Hôm nay, ngọn lửa thiêng ấy đang tiếp tục thổi bùng khát vọng chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của hàng vạn cán bộ công đoàn và hàng triệu đoàn viên, người lao động Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ công đoàn, anh, chị, em công nhân lao động, tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiến tới làm chủ khoa học - công nghệ. Mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tập trung cho công tác đối thoại và thương lượng tập thể, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, công nhân lao động, ra sức thi đua cống hiến xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.



