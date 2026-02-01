Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt

Anh Thư

(NLĐO) - Cây sự sống Trái Đất đã từng lung lay trong kỷ Tam Điệp, thời kỳ mà các sự kiện tuyệt chủng cứ lặp đi lặp lại một cách bí ẩn.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Cát Lâm (Trung Quốc) và Đại học Curtin (Úc) đã khám phá ra một "thế lực ngầm" đáng sợ có thể gây ra các sự kiện tuyệt chủng cấp thấp lặp đi lặp lại trên Trái Đất.

Hành tinh của chúng ta từng trải qua 5 "đại tuyệt chủng" thảm khốc, với phần lớn sinh vật sống bị quét sạch. Nguyên nhân của từng sự kiện tuyệt chủng lớn này đã được hiểu khá rõ.

Ngoài ra, sinh vật Trái Đất cũng phải đối diện với hàng loạt sự kiện tuyệt chủng cấp thấp, quy mô nhỏ hơn nhiều nhưng cũng đủ khiến nhiều loài biến mất vĩnh viễn. Trong đó, kỷ Tam Điệp (252-201 triệu năm trước) là một trong những thời kỳ khủng khiếp nhất.

Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt - Ảnh 1.

Cảnh quan Trái Đất kỷ Tam Điệp - Ảnh minh họa: VIỆN SMITHSONIAN

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Geology, các tác giả đã phân tích các tàn tích đảo đại dương, núi ngầm và cao nguyên cổ đại ở cao nguyên Tây Tạng, cho thấy quá trình tiến hóa của các đại dương cổ đại Meso-Tethys và Neo-Tethys.

Họ đã tìm thấy mối tương quan giữa quá trình hình thành các miền magma lớn (LIP) nơi đại dương với ít nhất 4 sự kiện tuyệt chủng cấp thấp.

LIP là các vùng tích tụ đá magma khổng lồ, được tạo ra trong thời gian ngắn bởi các vụ phun trào núi lửa dữ dội. Sự hình thành LIP khiến cho oxy trong nước cạn kiệt và tạo nên tình trạng ngộ độc lưu huỳnh đối với sinh vật biển.

Vì vậy, các tác giả kết luận rằng chính những núi lửa ngầm dưới đại dương là con quái vật ẩn mình đã gây ra các sự kiện tuyệt chủng cấp thấp.

Quá trình kiến tạo mảng đã khiến bề mặt các lục địa cũng như đáy biển xáo trộn dữ dội, nên bằng chứng trực tiếp về các LIP cổ xưa có thể đã bị chôn vùi hết từ lâu. Mặc dù vậy, dấu ấn về chúng vẫn tồn tại thông qua những khoảng trống trong hồ sơ hóa thạch.

Mặc dù gây nên thảm kịch cho các sinh vật cổ xưa, nhưng những sự kiện tuyệt chủng cấp thấp và đại tuyệt chủng về cơ bản vẫn có lợi cho sự sống Trái Đất nói chung.

Môi trường sống khó khăn thường thúc đẩy tiến hóa, giúp nhiều loài mới ra đời. Khi đó, các hốc sinh thái mà các loài đã tuyệt chủng bỏ lại sẽ cung cấp nơi trú ngụ cho các loài mới tiếp tục sinh sôi và tiến hóa.

Tin liên quan

NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

(NLĐO) - Rà soát dữ liệu của một tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động hơn 20 năm, các nhà nghiên cứu NASA đã phát hiện một "dấu ấn sự sống" cực kỳ quan trọng.

Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.

AI phát hiện “vật thể không thể giải thích”

(NLĐO) - 1.300 vật thể vũ trụ chưa từng được nhận diện trong dữ liệu Hubble vừa được một công cụ AI phơi bày.

Trái Đất tuyệt chủng sự sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo