Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền đặt cọc trên mạng của người đàn ông ở Tây Ninh

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú xã Bình Lợi, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Bình tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Phạm Thái Bình có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội.

Thủ đoạn của Bình là sử dụng nhiều tài khoản facebook và zalo ảo để đăng tải hình ảnh, thông tin rao bán các loại phương tiện như máy cuốc, phà, ghe, rơ-moóc… với giá thấp hơn nhiều so với thị trường nhằm tạo lòng tin, thu hút người có nhu cầu mua để sản xuất, kinh doanh.

Khi người mua liên hệ, Bình yêu cầu kết bạn qua zalo để trao đổi chi tiết và chốt giá, sau đó đề nghị chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Ngay khi nhận được tiền, Bình lập tức cắt đứt liên lạc, chặn mọi kênh kết nối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15-1, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và công an địa phương bắt giữ khẩn cấp Phạm Thái Bình tại một nhà trọ ở xã Bình Lợi, TPHCM.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan. Qua làm việc, Bình thừa nhận sử dụng 2 tài khoản zalo và 3 tài khoản facebook ảo để thực hiện hành vi lừa đảo.