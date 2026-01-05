Thủ đoạn lừa đảo tiền tỉ của "đại tá tình báo dỏm"

Chiều 5-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1958; ngụ An Giang) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ ông P.H.T. (SN 1957) – người từng là cấp trên của ông M.X.Tr. (SN 1963; ngụ TP Cần Thơ) trong quân đội, 2 người đã xuất ngũ.

CLIP: HĐXX tuyên án bị cáo Hùng

Ông T. có quen biết với bị cáo Hùng. Hùng tự giới thiệu mình là "đại tá tình báo công an" với nhiều mối quan hệ ở cấp cao, đồng thời tuyên bố có thể mua thiên thạch ở Lào về Việt Nam để bán lại kiếm lời.

Vào tháng 9-2019, ông T. nhờ ông Tr. vay 40 triệu đồng, đồng thời đưa trực tiếp 10 triệu đồng cùng số tài khoản của Hùng để ông Tr. chuyển 50 triệu đồng. Sau đó, ông T. tiếp tục thuyết phục ông Tr. vay mượn tiền của người khác chuyển cho Hùng, với lý do làm chi phí sang Lào mua và vận chuyển thiên thạch về bán.

Do nể ông T., ông Tr. đồng ý và nhiều lần chuyển cho Hùng với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Trong suốt thời gian này, ông Tr. không trực tiếp biết Hùng mà chỉ nghe ông T. giới thiệu đó là một "đại tá công an", quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao và được hứa hẹn sẽ nhận lại cả vốn lẫn lãi, thậm chí là 10 triệu USD sau khi bán được thiên thạch.

Bị cáo Hùng tại tòa

Sau đó, Hùng đã gọi điện riêng cho ông Tr. để rủ góp thêm 500 triệu đồng cho một vụ mua thiên thạch khác, yêu cầu giữ bí mật với ông T. và hứa chia lợi nhuận 15 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hùng không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào mà sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Tổng cộng, Hùng đã chiếm đoạt của ông Tr. hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài án phạt tù, HĐXX còn tuyên bị cáo Hùng phải hoàn trả cho ông Tr. hơn 1,6 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Tính đến thời điểm xét xử, bị cáo mới chỉ khắc phục được 230 triệu đồng.