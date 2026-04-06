Thủ đoạn thực sự sau tin giả "bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng"

Chiều 6-4, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin thất thiệt liên quan đến vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về “bắt cóc trẻ em” trên địa bàn.

Thông tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng là thất thiệt (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, mạng xã hội xôn xao về việc một trẻ em bị bắt cóc tại phường Thanh Khê. Ngay sau đó, Công an phường Thanh Khê vào cuộc, khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Đáng chú ý, qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện sau khi bài đăng thu hút lượng lớn lượt tương tác và chia sẻ, các đối tượng đã chỉnh sửa nội dung, chuyển sang kêu gọi chuyển khoản từ thiện nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Đồng thời, phần bình luận bị khóa để hạn chế các ý kiến phản bác, che giấu hành vi.

Sau khi tung tin sốc để câu tương tác, trang Facebook này chỉnh sửa nội dung thành kêu gọi quyên góp để trục lợi tiền từ thiện

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý lo lắng, thương cảm của cộng đồng để chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường Thanh Khê khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng. Việc tiếp tục phát tán các bài viết sai sự thật có thể khiến người khác hiểu nhầm là thông tin chính thống, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, truy xét các tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định.

