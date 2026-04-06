Pháp luật

Sự thật vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang ở trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Kênh Facebook cá nhân có tên Đ. T. H. đăng tải nội dung về việc con trai mình bị bắt cóc trên đường Phần Lăng 9 (Đà Nẵng).

Sáng 6-4, lãnh đạo Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận không hề có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn như thông tin trên mạng xã hội đồn thổi.

Đồng thời, thông tin về vụ bắt cóc cũng được Công an TP Đà Nẵng khẳng định là thất thiệt trên kênh Facebook chính thức.

Sự thật vụ bắt cóc trẻ em gây hoang mang ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thông tin thất thiệt lan truyền trên Facebook

Trước đó, sáng cùng ngày, kênh Facebook cá nhân có tên Đ. T. H. đăng tải nội dung về việc con trai mình bị bắt cóc trên đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào chiều ngày 5-4.

Người này còn đăng kèm hình ảnh camera an ninh, được cho là cảnh 2 đối tượng bắt cóc bé trai và kêu gọi cộng đồng mạng lan truyền thông tin. "Ai lưu thông thời điểm trên coi camera giúp tôi với. Bạn bè chia sẻ vào mấy hội nhóm ở mình với ạ" - người này viết.

Tuy nhiên, qua quan sát, hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9. 

Khi liên hệ theo số điện thoại đăng tải, người nghe máy là một người đàn ông, khẳng định không phải người phụ nữ như nội dung bài viết và cho rằng có sự nhầm lẫn.

Hiện cơ quan công an đang truy xét tài khoản đăng tin để xử lý theo quy định, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, không bình luận tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền thông tin tiêu cực truyền trên mạng xã hội.

Diễn biến mới vụ người phụ nữ tháo chạy khỏi nhóm bắt cóc ở Tây Ninh

Diễn biến mới vụ người phụ nữ tháo chạy khỏi nhóm bắt cóc ở Tây Ninh

(NLĐO) – Khi khám xét nhà nghỉ các đối tượng thuê tại Tây Ninh, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện xe máy của nạn nhân và một số vật chứng liên quan

Thanh niên bị truy nã tội bắt cóc, hiếp dâm ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

(NLĐO) - Bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm từ năm 2017, Cường đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Sập bẫy học bổng du học Úc, nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị lừa “bắt cóc online”

(NLĐO) - Công an phường ở Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên bị lừa “bắt cóc online” bằng thủ đoạn mạo danh học bổng du học Úc.

camera an ninh Công an TP Đà Nẵng bắt cóc trẻ em mạng xã hội
