Thủ Đức đưa vào sử dụng hơn 100 camera AI có chức năng nhận diện biển số, truy vết phương tiện

Nghi thức ra mắt trung tâm giám sát hình ảnh camera TP Thủ Đức.

Tại đây, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho hay hệ thống camera TP Thủ Đức hình thành bởi hệ thống camera hiện hữu của 3 quận trước đây với hơn 3.500 chiếc. Sau đó, được nâng cấp, mở rộng để phục vụ quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, theo dõi, truy xét với những tình huống khẩn cấp.

Hiện nay, Trung tâm camera TP Thủ Đức đã chuyển đổi và hoạt động thử nghiệm hơn 100 camera AI với chức năng nhận diện biển số, truy vết phương tiện trên bản đồ số. Từ đó đưa ra những cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng khi có phương tiện tình nghi đi vào vùng hoạt động của hệ thống camera AI.

Năm 2024, hệ thống camera AI sẽ bao phủ hết TP Thủ Đức (34 phường).

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng nhận xét những năm qua TP Thủ Đức đã ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cấp hệ thống camera. Trung tâm Giám sát hình ảnh camera thông minh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo là bước đột phá của TP Thủ Đức trong quản lý địa bàn.