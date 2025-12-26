HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Thu giữ 999,5 triệu đồng và hơn 156 ngàn USD tại nơi làm việc của cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Công an đánh giá cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác song đã nộp 15,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả của vụ án.

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cáo buộc các bị can là cán bộ nhà nước đã gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp tiền khắc phục hậu quả vụ nhận hối lộ - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Bá Hoan thời điểm là Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ)

Theo cáo buộc, lợi dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ Nguyễn Bá Hoan đã giao Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ) Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp. Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Từ đây, bị can Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3, trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.

Tổng cộng trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam nhận 7,9 tỉ đồng, cựu chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nhận 3,1 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can và người có nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục gần 52 tỉ đồng. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại hơn 15,8 tỉ đồng và cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nộp 6,7 tỉ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra cũng đã kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Phạm Thị Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long, trị giá khoảng 220 tỉ đồng, đồng thời đề nghị ngừng giao dịch đối với các bất động sản của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu 2 Công ty Sona.

Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỉ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng... 

Cơ quan chức năng đã thu giữ tại cơ quan của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 25 phong bì đề tên của các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.

Theo Cơ quan điều tra, 20 bị can của án thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ bản chất vụ án. Riêng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan không thành khẩn hợp tác.

Quá trình công tác, nhiều bị can, trong đó có bị can Nguyễn Bá Hoan có nhiều thành tích xuất sắc và được tặng thường nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ cũ) Nguyễn Bá Hoan bị bắt

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ cũ) Nguyễn Bá Hoan bị bắt

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng đồng phạm có sai phạm trong vụ án xảy ra tại công ty xuất khẩu lao động.

Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Khởi tố nguyên chủ tịch tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương

(NLĐO)- Điều tra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch HĐTV kiêm tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV cùng một số bị can.

