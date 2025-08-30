“Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập”: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND TP HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập".

Đảm nhận vai trò MC chính của chương trình là Én bạc Thu Hà và Trọng Hiếu. Thu Hà là gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện chính luận, đại lễ quy mô quốc gia.

Với phong cách dẫn dắt mạch lạc, truyền cảm, Thu Hà từng để lại dấu ấn qua các chương trình như: "Sắc màu Thành phố Bác", "Lễ hội chào mừng sự sáp nhập Đắk Lắk - Phú Yên" hay "Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước" tại Bến Bạch Đằng…

Chia sẻ trước thềm sự kiện, MC Thu Hà cho biết: "Mỗi lần đứng trên sân khấu của một chương trình mang ý nghĩa lịch sử, tôi luôn cảm nhận được niềm vinh dự và trách nhiệm. Được góp giọng nói, lời dẫn của mình vào không khí hào hùng của dân tộc là một niềm tự hào và hạnh phúc".

Thu Hà: Bí quyết dẫn dắt chương trình chính luận - bản lĩnh và trách nhiệm!

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

Theo Thu Hà, những chương trình mang tính chính luận đòi hỏi người dẫn có kiến thức sâu rộng về lịch sử. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần dẫn dắt của mình, cô dành thời gian để đọc tư liệu lịch sử, tài liệu kịch bản để có thêm chất liệu, tránh những sai sót không đáng có. Đó không chỉ là bản lĩnh trên sân khấu mà còn là trách nhiệm của người trẻ với những gì mà thế hệ trước đã hy sinh để có được hòa bình như hôm nay.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc… với các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, màn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra lúc 21 giờ, khép lại đêm nghệ thuật bằng những cảm xúc thăng hoa và niềm tự hào dân tộc.

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

"Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập" diễn ra lúc 19 giờ ngày 2-9 tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV với hình thức cầu truyền hình nối ba điểm cầu: TP HCM - phường Vũng Tàu - phường Bình Dương.

Đêm nghệ thuật dự kiến thu hút khoảng 30.000 - 50.000 khán giả tại điểm cầu chính và hàng triệu khán giả cả nước theo dõi qua sóng truyền hình, tạo nên một đại lễ hoành tráng, lan tỏa khí thế hào hùng của ngày hội non sông.

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1996, từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật TP HCM. Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia phim truyền hình, và hiện theo học Thạc sĩ Luật tại Paris-Panthéon-Assas University (Paris II, Pháp). Dự kiến, cô sẽ lên đường du học vào năm 2026.



