Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

Thùy Trang

(NLĐO) - Én bạc Thu Hà sẽ đảm nhận dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập".

“Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập”: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND TP HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập".

Đảm nhận vai trò MC chính của chương trình là Én bạc Thu Hà và Trọng Hiếu. Thu Hà là gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện chính luận, đại lễ quy mô quốc gia.

Với phong cách dẫn dắt mạch lạc, truyền cảm, Thu Hà từng để lại dấu ấn qua các chương trình như: "Sắc màu Thành phố Bác", "Lễ hội chào mừng sự sáp nhập Đắk Lắk - Phú Yên" hay "Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước" tại Bến Bạch Đằng…

Chia sẻ trước thềm sự kiện, MC Thu Hà cho biết: "Mỗi lần đứng trên sân khấu của một chương trình mang ý nghĩa lịch sử, tôi luôn cảm nhận được niềm vinh dự và trách nhiệm. Được góp giọng nói, lời dẫn của mình vào không khí hào hùng của dân tộc là một niềm tự hào và hạnh phúc".

Thu Hà: Bí quyết dẫn dắt chương trình chính luận - bản lĩnh và trách nhiệm!

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

Theo Thu Hà, những chương trình mang tính chính luận đòi hỏi người dẫn có kiến thức sâu rộng về lịch sử. Để chuẩn bị tốt nhất cho phần dẫn dắt của mình, cô dành thời gian để đọc tư liệu lịch sử, tài liệu kịch bản để có thêm chất liệu, tránh những sai sót không đáng có. Đó không chỉ là bản lĩnh trên sân khấu mà còn là trách nhiệm của người trẻ với những gì mà thế hệ trước đã hy sinh để có được hòa bình như hôm nay.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Võ Hạ Trâm, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc… với các tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, màn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra lúc 21 giờ, khép lại đêm nghệ thuật bằng những cảm xúc thăng hoa và niềm tự hào dân tộc.

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Én bạc Thu Hà dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9

"Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập" diễn ra lúc 19 giờ ngày 2-9 tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV với hình thức cầu truyền hình nối ba điểm cầu: TP HCM - phường Vũng Tàu - phường Bình Dương.

Đêm nghệ thuật dự kiến thu hút khoảng 30.000 - 50.000 khán giả tại điểm cầu chính và hàng triệu khán giả cả nước theo dõi qua sóng truyền hình, tạo nên một đại lễ hoành tráng, lan tỏa khí thế hào hùng của ngày hội non sông.

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1996, từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật TP HCM. Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia phim truyền hình, và hiện theo học Thạc sĩ Luật tại Paris-Panthéon-Assas University (Paris II, Pháp). Dự kiến, cô sẽ lên đường du học vào năm 2026.


Tin liên quan

Nam MC được chọn làm concert Quốc gia đặc biệt 2-9 là ai?

Nam MC được chọn làm concert Quốc gia đặc biệt 2-9 là ai?

(NLĐO) - Nam MC được xuất hiện trong dịp Đại Lễ 80 năm Quốc khánh được quan tâm không kém dàn nghệ sĩ biểu diễn.

Kỷ lục gia Việt Nam - ca sĩ Lê Anh Tuấn hát mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

(NLĐO) - Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn - trưởng phòng biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - hạnh phúc với đêm diễn ở Nha Trang.

"Rock Concert - Trái tim Việt Nam" phát vé miễn phí tới khán giả

(NLĐO)- "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" được kỳ vọng là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

MC MC Thu Hà MC dẫn 2-9 Én bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo