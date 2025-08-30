Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Lê Anh Tuấn tự hào cất tiếng hát tri ân!

Kỷ lục gia Việt Nam - ca sĩ Lê Anh Tuấn hát mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Hòa chung không khí hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã ngã xuống cho nền độc lập, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn, bày tỏ niềm tự hào khi có thể cất lên tiếng hát trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn không khỏi xúc động "...Nguyện làm việc và học tập hết sức mình cho các thế hệ tương lai. Kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến những anh chị em đang canh giữ biên cương, hải đảo Tổ quốc. Kính chúc sức khỏe và tình yêu vô bờ bến đến các mẹ Việt Nam anh hùng..."

Hiện nay, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn là giọng hát chính - đồng thời là trưởng phòng biểu diễn của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, nơi anh đã gắn bó hơn 20 năm trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen là cái nôi giúp anh và nhiều đồng nghiệp trưởng thành và phát huy năng lực nghệ thuật của bản thân để ngày càng tỏa sáng.

“Ánh Dương Soi Sáng” của Lê Anh Tuấn - kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Bác Hồ & Kỷ lục gia Việt Nam!

Năm 2025 cũng là một năm nhiều dấu ấn trên con đường sự nghiệp của Lê Anh Tuấn khi anh đã tổ chức thành công liveshow cá nhân - nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tên "Ánh Dương soi sáng". Liveshow đã được truyền hình trực tiếp với gần 30 kênh truyền hình trong cả nước ngày 9-5-2025, chính là một dấu mốc son trong sự nghiệp của Lê Anh Tuấn.

Cũng tại liveshow này, ca sĩ, nhạc sĩ Lê Anh Tuấn trở thành Kỷ lục gia Việt Nam cho Tiết mục nghệ thuật có nhiều loại hình trình diễn nhất trên sân khấu. Một "thắng lợi kép" mà Lê Anh Tuấn bất ngờ nhận được khi liveshow của anh khá kén chọn người nghe.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhạc sĩ, ca sĩ Lê Anh Tuấn đã ra mắt ca khúc "Nối vòng tay lớn" với những hình ảnh hào hùng, đậm đà bản sắc dân tộc. Ca khúc thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào và ý chí vươn lên của toàn dân tộc Việt Nam.