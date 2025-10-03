HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Đông đảo công chúng tại Ninh Bình đã đến thắp hương cùng nghệ sĩ sân khấu trong ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam tại ngôi đền linh thiêng

Chiều 3-10, tại không gian linh thiêng của giới nghệ sĩ sân khấu, nơi khởi nguồn nghệ thuật Chèo truyền thống dân tộc - Đền Vân Thị (TP Ninh Bình), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình và Nhà hát Chèo Ninh Bình long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch).

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 1.

Đoàn nghệ sĩ TP HCM tại Đền Vân Thị - TP Ninh Bình

Hàng trăm văn nghệ sĩ đại diện cho các loại hình sân khấu trên cả nước đã hội tụ về vùng đất Hoa Lư lịch sử để tri ân Ưu bà Phạm Thị Trân – người được tôn vinh là Tổ nghề Chèo và Tổ Sân khấu Việt Nam. Các đoàn nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên đã thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ công lao của tiền nhân – những người đã đặt nền móng cho nghệ thuật diễn xướng dân gian, góp phần hình thành và phát triển sân khấu Việt Nam suốt hơn một thiên niên kỷ qua.

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 2.

Từ trái sang: NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Thu Hà và Nhà báo Hà Tùng Longj tại Đền Vân Thị - Ninh Bình

NSND Thu Hà xúc động: "Tôi vô cùng cảm kích khi năm nay Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức long trọng, mời rất đông nghệ sĩ sân khấu trong cả nước về tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam". Đồng thời tổ chức lễ dâng hương Tổ nghề tại đền thờ bà Phạm Thị Trân. Không khí này lưu giữ ngàn đời đạo lý uống nước nhớ nguồn để các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối và nỗ lực không ngừng xây dựng sân khấu ngày càng tươi đẹp".

NSƯT Minh Vượng được khán giả bao vây xin chụp ảnh lưu niệm, NSND Thu Hà, NSND Bích Ngoạn, NSND Trung Anh ...cũng là tâm điểm chú ý của số đông công chúng.

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 3.

NSND Trung Anh thắp hương Tổ nghề tại Đền Vân Thị - Ninh Bình

Đền Vân Thị – Nơi tri ân và tiếp nối truyền thống

Đền Vân Thị nằm cạnh Nhà hát Chèo Ninh Bình và là một địa chỉ văn hóa quen thuộc của người dân địa phương. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, gắn liền với tên tuổi Huyền nữ Phạm Thị Trân (926–976), người Hồng Châu (Hải Dương ngày nay). Theo thư tịch cổ như Đả cố lục và Dư địa chí Hải Dương, bà nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, hát múa giỏi, được vua Đinh Tiên Hoàng triệu về kinh đô Hoa Lư để dạy hát, múa cho cung nữ, sau đó tổ chức các gánh hát phục vụ trong cung đình, quân đội và nhân dân.

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 4.

Tiến sĩ nghệ thuật Thanh Phương và NSƯT Minh Vượng

Bà chính là người phụ nữ đầu tiên được phong chức 'Quan trong chế độ phong kiến, với chức danh "Ưu bà", để ghi nhận những đóng góp to lớn cho nghệ thuật dân gian nước nhà. Từ đó, kinh đô Hoa Lư trở thành cái nôi của nghệ thuật hát chèo và biểu diễn sân khấu, còn bà được tôn làm Tổ nghề Chèo Việt Nam.

Công trình Nhà hát tỉnh – điểm nhấn văn hóa đô thị mới

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 5.

Đông khán giả và nghệ sĩ sân khấu tề tựu tại lễ dâng hương Tổ nghề do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tại Ninh Bình

Đáng chú ý, sự kiện năm nay được tổ chức trong bối cảnh Ninh Bình đang sở hữu một công trình văn hóa quy mô, hiện đại – Nhà hát tỉnh Ninh Bình, khánh thành tháng 4/2024. Công trình khởi công từ tháng 7/2021, gồm 3 khối với diện tích xây dựng khoảng 2.856 m², tổng diện tích sàn gần 8.500 m², kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn đương đại. Kể từ khi đưa vào hoạt động, Nhà hát tỉnh không chỉ là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, mà còn trở thành điểm check-in nổi bật của du khách, không gian sinh hoạt cộng đồng với các hoạt động yoga, dân vũ, chụp ảnh nghệ thuật… Hình ảnh Nhà hát lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần quảng bá diện mạo văn hóa năng động của địa phương.

Nơi truyền lửa cho thế hệ trẻ

Mỗi dịp giỗ Tổ, ngoài nghi thức dâng hương, Nhà hát Chèo Ninh Bình còn tổ chức biểu diễn ngay tại đền và đưa nghệ thuật chèo đến với học sinh Trường THCS Trương Hán Siêu nằm kế bên. Các buổi ngoại khóa giúp học sinh tìm hiểu làn điệu chèo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu với sân khấu truyền thống từ sớm — một hoạt động được các nghệ sĩ tâm huyết duy trì nhiều năm qua.

Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ sân khấu tề tựu tại Đền Vân Thị - Ninh Bình trong ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam

Lễ dâng hương tại Đền Vân Thị là dịp để nghệ sĩ sân khấu cả nước tri ân tổ nghiệp và là lời nhắc nhở về sứ mệnh gìn giữ và phát huy di sản sân khấu dân tộc. Sự kiện diễn ra trong không gian linh thiêng của vùng đất Hoa Lư cổ kính, kết hợp với diện mạo văn hóa – đô thị mới của Ninh Bình, tạo nên bức tranh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại đầy ý nghĩa.

Bài học từ Hoa Lư – Ninh Bình

NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - đã là chủ lễ tôn vinh những giá trị to lớn mà các tiền nhân đã khai sáng nghệ thuật sân khấu Nước nhà. 

Ông điều hành nghi lễ dâng hương và đọc bài văn thật cảm động, tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã gìn giữ nền nghệ thuật truyền thống ngàn đời của dân tộc. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ noi theo và góp phần tô điểm diện mạo sân khấu trong thời đại kỷ nguyên vươn mình.


Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 7.

Bà Phạm Ngọc Anh - Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu và NSND Thu Hà dâng hương tại Đền Vân Thị

"Tất cả nghệ sĩ sân khấu tham dự Lễ Giỗ Tổ tại Ninh Bình hôm nay đều tâm nguyện bằng sức lực của mỗi người, cộng sức sáng tạo không ngừng để góp phần xây dựng sân khấu nước nhà ngày càng phát triển" - NSND Trịnh Thúy Mùi chia sẻ.
Thu Hà, Minh Vượng và đông nghệ sĩ lễ dâng hương Đền Vân Thị – Ninh Bình - Ảnh 8.

NSND Thu Hà (giữa) và các diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình tại đền Vân Thị - Ninh Bình

