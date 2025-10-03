Công bố làng duy nhất Việt Nam lọt top 20 làng du lịch đẹp nhất thế giới

Chiều 3-10, UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, công bố hoạt động bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam và giới thiệu làng du lịch Cẩm Thanh được Tạp chí Forbes (Mỹ) vinh danh top 20 trong 50 làng du lịch đẹp nhất thế giới năm 2025.

Ông Nguyễn Hưng, Bí thư Đảng ủy, và ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, chủ trì buổi gặp gỡ, thông tin báo chí

Theo UBND phường Hội An Đông, ngày 11-9-2025, Tạp chí Forbes đã thông tin về danh sách Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong đó, Cẩm Thanh là ngôi làng duy nhất của Việt Nam được vinh danh vị thứ 20 trong 50 làng đẹp nhất thế giới.

Cẩm Thanh là vùng đất cuối sông đầu biển, là nơi gặp gỡ của 3 con sông Thu Bồn – Trường Giang – Lộ Cảnh Giang với biển Đông là nơi giao thoa giữa 2 vùng nước mặn – ngọt; tạo nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có.

Đây cũng là vùng đệm khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, sở hữu một tài nguyên thiên nhiên đa dạng nuôi dưỡng thủy sinh và như một lá phổi điều hòa khí hậu cho khu vực Hội An.

Những dòng sông, cánh đồng, lũy tre, bụi dừa..., những ngôi đình, ngôi miếu, những con đường làng đã tạo nên Cẩm Thanh như một bức tranh thủy mặc.

Trải nghiệm đi thuyền thúng tại rừng dừa nước Cẩm Thanh được du khách ưa chuộng

Cẩm Thanh nổi bật với Rừng dừa Bảy Mẫu rộng gần 100 ha; lưu giữ nhiều nét đặc thù với hệ sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên.

Mô hình du lịch cộng đồng (trải nghiệm thuyền thúng, dạy nấu ăn, homestay…) và các sản phẩm chế biến từ dừa, hải sản ven bờ đã biến hệ sinh thái rừng dừa thành nguồn thu lâu dài cho dân địa phương, nâng cao sinh kế, giảm áp lực phá hoại tự nhiên so với nhiều mô hình du lịch ồ ạt.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho rằng Cẩm Thanh được Forbes vinh danh trong Top 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025 là niềm tự hào to lớn của người dân địa phương, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng cao của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ thế giới.

Đây không chỉ là cơ hội để làng Cẩm Thanh tiếp tục phát huy tiềm năng và gìn giữ bản sắc, mà còn là động lực để xây dựng thương hiệu "điểm đến xanh – di sản – bền vững", góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung vươn xa hơn trên trường quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách khi đến tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh; kịp thời nâng chất lượng các hạng mục hạ tầng bến phục vụ du lịch đường thủy, ngày 22-9, UBND phường Hội An Đông ban hành Quyết định về việc công bố hoạt động Bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam. Việc đưa vào hoạt động Bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam sẽ góp phần phát triển mạng lưới giao thông thủy, tăng cường kết nối các tuyến du lịch trên sông, tạo điểm nhấn hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh phường Hội An Đông - Đà Nẵng như một điểm đến du lịch văn minh, hiện đại và thân thiện.



