Sức khỏe

Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt

D.Thu

(NLĐO) - Lô thuốc Padobaby điều trị giảm đau, hạ sốt và các triệu chứng cảm cúm vừa bị thu hồi do không đạt chuẩn chất lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định số 696/QĐ-QLD về việc thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby do Công ty Cổ phần Dược Medipharco (Medipharco) sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng methylparaben.

Thu hồi lô thuốc hạ sốt dành cho trẻ em - Ảnh 1.

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc cảm cúm Padobaby

Lô thuốc sản xuất ngày 21-2-2024, hạn dùng 20-2-2027, được xác định vi phạm chất lượng mức độ 3 - mức nghiêm trọng theo quy định. Việc không đạt chuẩn có thể ảnh hưởng đến độ ổn định và an toàn của thuốc.

Quyết định thu hồi lô thuốc bột uống Padobaby trên được đưa ra dựa trên mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phúc Tuấn (Hà Nội) và kết quả kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cùng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Medipharco ngưng ngay kinh doanh, phân phối lô thuốc bị lỗi; niêm phong, biệt trữ toàn bộ thuốc còn tồn; phối hợp gửi thông báo thu hồi đến tất cả cơ sở đã nhận phân phối lô thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở y tế); chịu toàn bộ chi phí thu hồi, xử lý và bồi thường nếu có thiệt hại phát sinh.

Thời hạn hoàn thành việc thu hồi được quy định trong vòng 30 ngày kể từ 25-11. Doanh nghiệp đồng thời chịu toàn bộ chi phí xử lý thuốc và trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám chữa bệnh phải dừng cấp phát, sử dụng và hoàn trả thuốc về nơi cung ứng. Người dân được khuyến cáo kiểm tra số lô để ngừng sử dụng nếu đang có sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên Huế - nơi đặt nhà máy sản xuất, giám sát quá trình thu hồi, đánh giá nguy cơ sản phẩm lưu hành trên thị trường. Ngoài ra, Sở Y tế các địa phương khác phải thông báo rộng rãi và xử lý đơn vị vi phạm nếu không tuân thủ.

Padobaby là thuốc bột uống đóng gói 3g, chứa hoạt chất paracetamol (325mg) và chlorpheniramin maleat (2mg). Thuốc thường dùng để giảm đau, hạ sốt, điều trị các triệu chứng cảm cúm, dị ứng cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn.

Tin liên quan

Thu hồi dược liệu ý dĩ không đạt chất lượng

Thu hồi dược liệu ý dĩ không đạt chất lượng

(NLĐO) - Bộ Y tế thu hồi toàn bộ lô dược liệu ý dĩ do một phòng chẩn trị y học cổ truyền kinh doanh, vì không rõ nguồn gốc và không đạt chất lượng.

Loạt sản phẩm bị thu hồi số công bố vì "gắn mác" thiết bị y tế

(NLĐO) - Các sản phẩm bị thu hồi do không đáp ứng định nghĩa và tiêu chí sử dụng của thiết bị y tế. Nhiều đơn vị còn vi phạm quy trình công bố và quản lý.

Thu hồi một sản phẩm kem massage nhập khẩu từ Hàn Quốc

(NLĐO) - Sản phẩm kem massage do Hàn Quốc sản xuất, bị thu hồi tại Việt Nam vì sai lệch công thức và ghi nhãn không đúng.

thu hồi thuốc giảm đau Cục Quản lý dược hạ sốt
