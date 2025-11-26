Thu hồi lô thuốc giảm đau, hạ sốt

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định số 696/QĐ-QLD về việc thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby do Công ty Cổ phần Dược Medipharco (Medipharco) sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng methylparaben.

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc cảm cúm Padobaby

Lô thuốc sản xuất ngày 21-2-2024, hạn dùng 20-2-2027, được xác định vi phạm chất lượng mức độ 3 - mức nghiêm trọng theo quy định. Việc không đạt chuẩn có thể ảnh hưởng đến độ ổn định và an toàn của thuốc.

Quyết định thu hồi lô thuốc bột uống Padobaby trên được đưa ra dựa trên mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phúc Tuấn (Hà Nội) và kết quả kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cùng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Medipharco ngưng ngay kinh doanh, phân phối lô thuốc bị lỗi; niêm phong, biệt trữ toàn bộ thuốc còn tồn; phối hợp gửi thông báo thu hồi đến tất cả cơ sở đã nhận phân phối lô thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở y tế); chịu toàn bộ chi phí thu hồi, xử lý và bồi thường nếu có thiệt hại phát sinh.

Thời hạn hoàn thành việc thu hồi được quy định trong vòng 30 ngày kể từ 25-11. Doanh nghiệp đồng thời chịu toàn bộ chi phí xử lý thuốc và trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám chữa bệnh phải dừng cấp phát, sử dụng và hoàn trả thuốc về nơi cung ứng. Người dân được khuyến cáo kiểm tra số lô để ngừng sử dụng nếu đang có sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên Huế - nơi đặt nhà máy sản xuất, giám sát quá trình thu hồi, đánh giá nguy cơ sản phẩm lưu hành trên thị trường. Ngoài ra, Sở Y tế các địa phương khác phải thông báo rộng rãi và xử lý đơn vị vi phạm nếu không tuân thủ.

Padobaby là thuốc bột uống đóng gói 3g, chứa hoạt chất paracetamol (325mg) và chlorpheniramin maleat (2mg). Thuốc thường dùng để giảm đau, hạ sốt, điều trị các triệu chứng cảm cúm, dị ứng cho trẻ em từ 2 tuổi và người lớn.