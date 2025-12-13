HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng đạt 90.081 tỉ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Bộ Tư pháp, trong giai đoạn 2021 - 2025, đã thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền 90.081 tỉ đồng.

Ngày 13-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025; định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và sẽ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thu hồi tài sản tham nhũng đạt 90 . 081 Tỉ đồng trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025; định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã khái quát công tác nhiệm kỳ 2021 – 2025 với nhiều dấu ấn của ngành tư pháp. Đặc biệt, bộ, ngành tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng.

"Bộ, ngành tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ khó, chưa từng có tiền lệ trong nhiệm kỳ để triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước" - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Theo báo cáo về công tác tư pháp nói chung, trong nhiệm kỳ, các bộ ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết, riêng năm 2025 trình Quốc hội 99 dự án luật, nghị quyết. Các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 4.974 văn bản quy phạm pháp luật, các địa phương là 51.799.

Bộ Tư pháp đã tăng cường công tác thẩm định hồ sơ chính sách, nổi bật là khẩn trương thẩm định đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền phục vụ cuộc "cách mạng" về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thu hồi tài sản tham nhũng đạt 90 . 081 Tỉ đồng trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh phát biểu khai mạc. Ảnh: Phương Mai

Trong công tác thi hành án dân sự, các cơ quan đã tổ chức thi hành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền được Quốc hội giao; kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng và thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng đều tăng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 99,02%, vượt chỉ tiêu được giao.

Tính chung trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 2.804.961 việc, hơn 476.745 tỉ đồng, tăng hơn 271.467 tỉ đồng so với giai đoạn 2016 – 2020.

Án tín dụng ngân hàng đã thi hành xong 28.417 việc, thu được 130.504,91 tỉ đồng. Thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền 90.081 tỉ đồng, tăng 47.759 tỉ đồng, tương ứng tăng 112,80% so với giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác hành chính tư pháp được quản lý hiệu quả, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, đã hoàn thành việc số hóa sổ hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử phiên bản mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1-7-2025, áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch.

Bộ Tư pháp: Ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

Bộ Tư pháp: Ông Trịnh Văn Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

(NLĐO)- Theo Bộ Tư pháp, ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp: Tài sản của ông Đinh La Thăng không đảm bảo để thi hành án

(NLĐO)- Đại diện Bộ Tư pháp đã thông tin về công tác thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Không đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa với bất kỳ lĩnh vực nào

(NLĐO)- Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, không đề xuất điều chỉnh tăng mức tiền phạt vi phạm hành chính tối đa đối với bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào.

