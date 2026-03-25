Sức khỏe

Thu hồi toàn quốc lô thuốc Aclon, ngừng kê đơn và sử dụng

D.Thu

(NLĐO) - Lô thuốc Aclon 100 mg của Shinpoong Daewoo, hạn dùng cuối tháng 4-2026, bị thu hồi toàn quốc, bị yêu cầu ngừng kê đơn, sử dụng và hoàn trả.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi toàn quốc một lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp Aclon (Aceclofenac 100 mg) do vi phạm mức độ 2.

Thu hồi lô thuốc Aclon vi phạm chất lượng mức độ 2 - Ảnh 1.

Thu hồi toàn quốc lô thuốc Aclon vi phạm chất lượng mức độ 2

Theo quyết định, lô thuốc bị thu hồi là viên nén bao phim Aclon, số đăng ký VD-18521-13, số lô ACT3003, ngày sản xuất 28-4-2023, hạn dùng 27-4-2026. Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo sản xuất.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp ngừng kinh doanh, biệt trữ toàn bộ lô thuốc còn tồn tại, đồng thời báo cáo tình hình phân phối tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 7 ngày kể từ 23-3.

Công ty phải thông báo thu hồi tới tất cả các đơn vị liên quan, tổ chức thu hồi toàn bộ lô thuốc trong 15 ngày, chịu mọi chi phí và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định.

Việc xử lý thuốc thu hồi thực hiện theo Thông tư 30/2025 của Bộ Y tế. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp phải báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Đồng Nai trong vòng 3 ngày.

Cục cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc ngừng bán, thu hồi và trả lại lô thuốc; cơ sở y tế và người sử dụng ngừng kê đơn, sử dụng sản phẩm này.

Sở Y tế Đồng Nai có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, đánh giá hiệu quả và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Sở Y tế các địa phương thông báo rộng rãi và xử lý các đơn vị vi phạm.

Aclon là thuốc khá phổ biến trong điều trị giảm đau, chống viêm xương khớp. Theo quy định, thuốc vi phạm mức độ 2 là loại không bảo đảm đầy đủ hiệu quả điều trị hoặc có nguy cơ không an toàn, nhưng chưa gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng người sử dụng.

Thanh Hóa chỉ đạo thu hồi thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em

Thanh Hóa chỉ đạo thu hồi thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em

(NLĐO)- Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương thu hồi toàn bộ thuốc bột uống Padobaby dùng cho trẻ em do thuốc vi phạm mức độ 3

Hai công ty dược ở TP HCM và Hà Tĩnh bị phạt 140 triệu đồng, buộc thu hồi thuốc

(NLĐO) - Sản xuất thuốc phạm chất lượng, 2 công ty dược ở TP HCM và Hà Tĩnh bị xử phạt 140 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 2 lô thuốc

Thu hồi, tiêu hủy 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi 6 loại mỹ phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Trinh Mỹ đưa ra thị trường do công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố.

