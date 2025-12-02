Thu hút FDI về đích sớm

Trong 11 tháng của năm 2025, Ban Quản lý các khu công nghiệp - khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và tăng vốn cho 320 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài). Tổng vốn đầu tư thu hút đạt gần 2,5 tỉ USD, lĩnh vực thu hút FDI đã đạt 132% kế hoạch của năm 2025 (gần 1,9 tỉ USD). Trong tổng số các dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 148 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 1 tỉ USD; 172 dự án được cấp điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng trên 1,4 tỉ USD. Đồng Nai tiếp tục nằm trong tốp những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Các dự án thu hút có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Một số dự án được cấp phép có quy mô lớn như: Dự án Mapletree Logistics Park Tam An 1 của Saffron Logistics Asset Holdings PTE.LTD (doanh nghiệp Singapore) tại Cụm Công nghiệp Tam An, xã An Phước, tổng vốn đầu tư đăng ký 101,1 triệu USD; dự án Công ty TNHH Quest Composite Technology Việt Nam (doanh nghiệp Cayman) có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 40 triệu USD, tại KCN Nhơn Trạch VI...