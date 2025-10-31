HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM ngày càng hấp dẫn doanh nghiệp FDI

Sơn Nhung - Lê Tỉnh

Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài khẳng định sẽ đồng hành cùng TP HCM, hướng tới sự phát triển, thịnh vượng chung

Ngày 30-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức Hội nghị Gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 với chủ đề "Siêu đô thị TP HCM: Phát triển bền vững cùng vận hội mới".

Củng cố niềm tin

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng với lợi thế từ 3 địa phương hợp nhất, TP HCM hiện nay trở thành một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, có khả năng bổ sung và hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực.

Cấu trúc không gian phát triển TP HCM được tái định hình theo hướng "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột". TP HCM hướng tới trở thành siêu đô thị đa trung tâm, phát triển với 5 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

TIN LIÊN QUAN

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Toàn, TP HCM sau sáp nhập đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho các tập đoàn quốc tế trên 3 lĩnh vực mũi nhọn: dịch vụ chất lượng cao, y tế - giáo dục và tài chính. Ông nhận định trong thập niên tới, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM sẽ là trụ cột trọng điểm, thu hút các quỹ đầu tư, ngân hàng và tập đoàn tài chính toàn cầu.

Bên cạnh đó, khu vực Bình Dương cũ được định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, phát triển công nghệ thông minh dựa trên nền tảng các khu công nghiệp hiện hữu. Còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng và hệ thống cảng logistics, với các dự án quy mô lớn như Cái Mép Hạ và khu thương mại tự do.

Từ góc nhìn của cộng đồng DN quốc tế, ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), nhận xét những biến động toàn cầu cũng tạo áp lực với Việt Nam, nhất là khi Mỹ áp dụng mức thuế quan mới.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, ông Mitchell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường đầu tư ổn định và đáng tin cậy. Việc cấp phép kinh doanh và hoạt động đúng thời hạn, thống nhất chính sách thuế - phí giữa các địa phương, đơn giản hóa thủ tục hải quan sẽ là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của DN quốc tế.

Theo ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham), niềm tin của các nhà đầu tư châu Âu với Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Hơn 2/3 DN thành viên EuroCham đánh giá triển vọng ngắn hạn của Việt Nam là tích cực và ổn định, trong khi 80% tin tưởng vào khả năng tăng trưởng trong 5 năm tới.

Ông Contreras nhận xét điều này phản ánh sự tin tưởng vào chính sách cải cách, định hướng phát triển đúng đắn của Chính phủ Việt Nam và vai trò tiên phong của TP HCM trong việc thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo.

TP HCM thu hút doanh nghiệp FDI với phát triển bền vững và cơ hội đầu tư - Ảnh 3.

Hội nghị thu hút khoảng 400 đại biểu, gồm lãnh đạo các sở, ngành, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại TP HCM. Ảnh: SƠN NHUNG

Tháo gỡ vướng mắc

Ông Erick Contreras cũng thẳng thắn nêu những điều cần cải thiện để TP HCM thu hút mạnh mẽ DN FDI hơn. Cụ thể, tình trạng chậm trễ trong việc thông quan hàng hóa vẫn là vấn đề khiến DN châu Âu lo ngại. Việc ùn tắc tại sân bay và thủ tục xuất nhập cảnh còn phức tạp cũng ảnh hưởng đến hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.

Ông Contreras đề xuất TP HCM cải thiện quy trình thông quan, tăng cường nhân sự tại các khâu quan trọng. Bên cạnh đó, nâng cấp hạ tầng kết nối giữa các sân bay và trung tâm logistics để giảm thời gian vận chuyển hàng hóa.

Về lĩnh vực giao thông đô thị, ông Contreras đánh giá cao các dự án metro đang được triển khai và hệ thống xe buýt điện ngày càng mở rộng, xem đây là tín hiệu tích cực hướng đến việc phát triển đô thị xanh. Ông góp ý cần sớm tích hợp hệ thống giao thông công cộng đa phương thức nhằm giảm ùn tắc, cắt giảm khí thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân...

Chủ trì hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận thành phố đang đối mặt nhiều thách thức như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; thủ tục hành chính còn phức tạp, gây phiền hà cho DN, nhất là DN FDI. Những vướng mắc này không chỉ khiến DN tốn kém chi phí mà còn mất cơ hội đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng các phản ánh từ DN là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục điều chỉnh, khắc phục hạn chế; qua đó duy trì đà tăng trưởng nhanh, bền vững và có chiều sâu. TP HCM cam kết đồng hành với DN từ giai đoạn ý tưởng đến khi dự án vận hành, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng chung.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP HCM đang tập trung nguồn lực và trí tuệ để hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển đô thị, coi đây là nền tảng cho việc quản lý và điều hành hiệu quả. TP HCM tiếp tục phối hợp với các tập đoàn quốc tế và đơn vị trong nước khai thác tối đa tiềm năng từ 3 khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, tạo hiệu ứng cộng hưởng phát triển vùng.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh thành phố xác định liên kết vùng là trọng tâm chiến lược, với 3 hành lang chính. Trong đó, hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển là trục công nghiệp công nghệ cao. Hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ tập trung kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch. Còn hành lang Đông Tây kết nối TP HCM với Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1 và đường Xuyên Á, bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững. 

Đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang quyết liệt cải cách thể chế, phấn đấu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục và chi phí hành chính trong năm nay. "Cải cách không thể làm trong một ngày nhưng chúng tôi cam kết thực hiện đến cùng. Thành phố sẽ thay đổi từ thái độ phục vụ đến cơ chế vận hành, đặt DN ở vị trí trung tâm, là đối tác cùng phát triển" - ông nhấn mạnh.

TP HCM cũng sẽ duy trì diễn đàn đối thoại thường niên, nhằm lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ; hướng tới môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với cộng đồng DN.


Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao những góp ý thẳng thắn của doanh nghiệp nước ngoài

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao những góp ý thẳng thắn của doanh nghiệp nước ngoài

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM thừa nhận bên cạnh những thành tựu đáng kể, TP HCM vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức

Tăng tốc để TP HCM tăng trưởng (*): Đột phá từ kích cầu tiêu dùng, du lịch

Nhằm tạo đột phá trong những tháng cuối năm và tạo nền tảng cho năm 2026, TP HCM đang tập trung đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch

Tăng tốc để TP HCM tăng trưởng (*): Gỡ điểm nghẽn thể chế

TP HCM cần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, chính sách và nhân lực để khai thác tối đa các động lực tăng trưởng…

doanh nghiệp FDI cộng đồng doanh nghiệp doanh nghiệp nước ngoài xúc tiến thương mại vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài chính thương mại tự do chính sách thuế Thủ tục hải quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo