Ngày 30-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức Hội nghị Gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 với chủ đề "Siêu đô thị TP HCM: Phát triển bền vững cùng vận hội mới".

Củng cố niềm tin

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM Trương Minh Huy Vũ cho rằng với lợi thế từ 3 địa phương hợp nhất, TP HCM hiện nay trở thành một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, có khả năng bổ sung và hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực.

Cấu trúc không gian phát triển TP HCM được tái định hình theo hướng "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột". TP HCM hướng tới trở thành siêu đô thị đa trung tâm, phát triển với 5 trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Toàn, TP HCM sau sáp nhập đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho các tập đoàn quốc tế trên 3 lĩnh vực mũi nhọn: dịch vụ chất lượng cao, y tế - giáo dục và tài chính. Ông nhận định trong thập niên tới, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM sẽ là trụ cột trọng điểm, thu hút các quỹ đầu tư, ngân hàng và tập đoàn tài chính toàn cầu.

Bên cạnh đó, khu vực Bình Dương cũ được định hướng trở thành trung tâm công nghệ cao, phát triển công nghệ thông minh dựa trên nền tảng các khu công nghiệp hiện hữu. Còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng và hệ thống cảng logistics, với các dự án quy mô lớn như Cái Mép Hạ và khu thương mại tự do.

Từ góc nhìn của cộng đồng DN quốc tế, ông Travis Mitchell, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), nhận xét những biến động toàn cầu cũng tạo áp lực với Việt Nam, nhất là khi Mỹ áp dụng mức thuế quan mới.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, ông Mitchell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường đầu tư ổn định và đáng tin cậy. Việc cấp phép kinh doanh và hoạt động đúng thời hạn, thống nhất chính sách thuế - phí giữa các địa phương, đơn giản hóa thủ tục hải quan sẽ là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của DN quốc tế.

Theo ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham), niềm tin của các nhà đầu tư châu Âu với Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Hơn 2/3 DN thành viên EuroCham đánh giá triển vọng ngắn hạn của Việt Nam là tích cực và ổn định, trong khi 80% tin tưởng vào khả năng tăng trưởng trong 5 năm tới.

Ông Contreras nhận xét điều này phản ánh sự tin tưởng vào chính sách cải cách, định hướng phát triển đúng đắn của Chính phủ Việt Nam và vai trò tiên phong của TP HCM trong việc thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo.

Hội nghị thu hút khoảng 400 đại biểu, gồm lãnh đạo các sở, ngành, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại TP HCM. Ảnh: SƠN NHUNG

Tháo gỡ vướng mắc

Ông Erick Contreras cũng thẳng thắn nêu những điều cần cải thiện để TP HCM thu hút mạnh mẽ DN FDI hơn. Cụ thể, tình trạng chậm trễ trong việc thông quan hàng hóa vẫn là vấn đề khiến DN châu Âu lo ngại. Việc ùn tắc tại sân bay và thủ tục xuất nhập cảnh còn phức tạp cũng ảnh hưởng đến hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.

Ông Contreras đề xuất TP HCM cải thiện quy trình thông quan, tăng cường nhân sự tại các khâu quan trọng. Bên cạnh đó, nâng cấp hạ tầng kết nối giữa các sân bay và trung tâm logistics để giảm thời gian vận chuyển hàng hóa.

Về lĩnh vực giao thông đô thị, ông Contreras đánh giá cao các dự án metro đang được triển khai và hệ thống xe buýt điện ngày càng mở rộng, xem đây là tín hiệu tích cực hướng đến việc phát triển đô thị xanh. Ông góp ý cần sớm tích hợp hệ thống giao thông công cộng đa phương thức nhằm giảm ùn tắc, cắt giảm khí thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân...

Chủ trì hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận thành phố đang đối mặt nhiều thách thức như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; thủ tục hành chính còn phức tạp, gây phiền hà cho DN, nhất là DN FDI. Những vướng mắc này không chỉ khiến DN tốn kém chi phí mà còn mất cơ hội đầu tư.

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng các phản ánh từ DN là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục điều chỉnh, khắc phục hạn chế; qua đó duy trì đà tăng trưởng nhanh, bền vững và có chiều sâu. TP HCM cam kết đồng hành với DN từ giai đoạn ý tưởng đến khi dự án vận hành, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng chung.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP HCM đang tập trung nguồn lực và trí tuệ để hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển đô thị, coi đây là nền tảng cho việc quản lý và điều hành hiệu quả. TP HCM tiếp tục phối hợp với các tập đoàn quốc tế và đơn vị trong nước khai thác tối đa tiềm năng từ 3 khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM, tạo hiệu ứng cộng hưởng phát triển vùng.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh thành phố xác định liên kết vùng là trọng tâm chiến lược, với 3 hành lang chính. Trong đó, hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển là trục công nghiệp công nghệ cao. Hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với Cần Giờ tập trung kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch. Còn hành lang Đông Tây kết nối TP HCM với Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1 và đường Xuyên Á, bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững.

Đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang quyết liệt cải cách thể chế, phấn đấu cắt giảm ít nhất 30% thủ tục và chi phí hành chính trong năm nay. "Cải cách không thể làm trong một ngày nhưng chúng tôi cam kết thực hiện đến cùng. Thành phố sẽ thay đổi từ thái độ phục vụ đến cơ chế vận hành, đặt DN ở vị trí trung tâm, là đối tác cùng phát triển" - ông nhấn mạnh. TP HCM cũng sẽ duy trì diễn đàn đối thoại thường niên, nhằm lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ; hướng tới môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với cộng đồng DN.



