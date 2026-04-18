HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thư Kỳ: "Không trang điểm, tôi cũng giống phụ nữ 50 tuổi"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên, đạo diễn Thư Kỳ tự ứng cử bản thân cho vai diễn trong dự án phim mới của đạo diễn trẻ đang đi tìm cơ hội.

Thư Kỳ là Chủ tịch Ban Giám khảo Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Bắc Kinh 2026. Ngày 17-4, tại hạng mục kêu gọi đầu tư dự án của những nhà làm phim trẻ, Thư Kỳ đã rất thích dự án "Mượn mệnh" của đạo diễn trẻ Tô Trạch Lãng. Bà ngay lập tức nói: "Các bạn có thể liên hệ với người đại diện của tôi được không?".

Sau khi chủ động đề nghị liên hệ, bà thuyết phục thêm: "Hiện đang trang điểm tỉ mỉ, tôi trông xinh đẹp và tươi trẻ nhưng tẩy trang rồi thì cũng giống một người phụ nữ 50 tuổi. Tôi sẵn sàng đóng phim này với mặt mộc, giảm thêm 4,5kg để hợp với nhân vật. Tôi rất thích kịch bản này".

Nhan sắc tuổi 50 của Thư Kỳ

Bà là Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Quốc tế Bắc Kinh 2026

Thư Kỳ chia sẻ nếu không trang điểm thì bà cũng giống phụ nữ tuổi 50 khác

Việc Thư Kỳ không ngại tự tiến cử bản thân và tạo cơ hội cho những nhà làm phim trẻ được truyền thông ca ngợi là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Trước đó, Thư Kỳ tạo được chú ý lớn khi xuất hiện cuốn hút trên thảm đỏ khai mạc LHP Quốc tế Bắc Kinh. Bà diện trang phục thuộc nhà mốt Armani, nhận được nhiều lời khen về nhan sắc tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Ngày 16-4, Thư Kỳ bước sang tuổi 50. Bà chụp ảnh bánh kem, ăn mì gói lên trang mạng xã hội chung vui cùng người hâm mộ.

"Mong thế giới hòa bình và mọi người được đối xử tử tế. Tôi biết ơn Chúa vì 50 năm qua, quãng thời gian thật ý nghĩa. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những người yêu thương tôi được ăn ngon, ngủ ngon và mọi điều tốt lành" – Thư Kỳ bày tỏ.

Thư Kỳ tại khai mạc LHP Quốc tế Bắc Kinh

Thư Kỳ và bánh kem

Nữ diễn viên ăn mì gói

Tin liên quan

Thư Kỳ lần đầu làm đạo diễn

(NLĐO) - Mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ Thư Kỳ mặc đơn giản, để mặt mộc, chỉ đạo các diễn viên thực hiện cảnh quay phim "Girls" tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Đây là phim đầu tay do cô làm đạo diễn.

Thần thái Hồ Ngọc Hà khi đứng cạnh Thư Kỳ

(NLĐO) - Hồ Ngọc Hà khi đứng chung khung hình với Thư Kỳ và Mai Davika tại sự kiện, nhan sắc ra sao mà bùng nổ cõi mạng.

Công chúng ngưỡng mộ nhan sắc Châu Tấn, Thư Kỳ

(NLĐO) - Châu Tấn và Thư Kỳ là hai đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Dù đã có tuổi, cả hai vẫn giữ nét quyến rũ, cuốn hút riêng và vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ nhan sắc, vóc dáng.

mặt mộc trang điểm Thư Kỳ LHP Quốc tế Bắc Kinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo