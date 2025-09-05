Thư Kỳ rơi nước mắt

“Girl” của Thư Kỳ nhận tràng vỗ tay dài 8 phút

Phim "Girl" của Thư Kỳ đã được chiếu ra mắt tại LHP Venice 2025 vào tối 5-9. Sau khi chiếu, phim nhận tràng vỗ tay dài 8 phút từ khán giả. Điều này khiến Thư Kỳ xúc động, rơi nước mắt hạnh phúc.

Thư Kỳ xúc động rơi nước mắt

Thư Kỳ không thể kìm nước mắt

Cô xúc động

"Tôi cảm thấy áp lực của việc làm đạo diễn rất lớn. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của tôi làm đạo diễn và cũng là lần đầu tiên gặp gỡ mọi người với tư cách một đạo diễn. Tôi thực sự sợ mình sẽ không làm tốt công việc.

Khi là diễn viên, tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao diễn cho tốt vai của mình, nghĩ đến ngoại hình cần có mỗi khi đi thảm đỏ mừng phim ra mắt. Ngồi trong rạp, tôi nghĩ: "À, đây là cách đạo diễn kể chuyện". Toàn bộ quá trình đơn giản như thế.

Tuy nhiên, khi đã là đạo diễn, cảm giác lại khác hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ: Liệu khán giả xem phim có thích không? Liệu có ai sẽ nói với tôi trong họ báo rằng họ không thích phim không? Tôi bị choáng ngợp bởi áp lực khó lý giải này và nó giống như tôi bị kéo trở lại trạng thái trước khi quay phim" - Thư Kỳ trải lòng.

Thư Kỳ tâm huyết với "con tinh thần" đầu tay

Phim "Girl" lấy bối cảnh Đài Loan (Trung Quốc) năm 1988, xoay quanh nhân vật chính Lâm Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh đóng) và mẹ của cô. Tiểu Lệ và mẹ sống trong cảnh bị bạo hành bởi người cha gia trưởng, nghiện rượu, thường xuyên đánh đập. Dẫu vậy, cô vẫn mơ về một tương lai tươi sáng.

Vẻ đẹp của Thư Kỳ

Cô vui vì phim đầu tay đạo diễn được chọn tham gia tranh giải tại LHP Venice 2025

Ê-kíp phim Thư Kỳ

Cô bé Tiểu Lệ trong "Girl"

Thư Kỳ đã đưa tuổi thơ, những trải nghiệm của chính mình vào nhân vật nữ chính của phim. Tác phẩm được chọn tranh giải Sư tử vàng của LHP Venice năm nay. Cô cũng là nữ đạo diễn người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay từ tác phẩm đầu tay.

Thư Kỳ sinh năm 1976 nhưng nhan sắc, danh tiếng cùng sức hút không giảm. Cô vẫn sở hữu vóc dáng thon thả, quyến rũ, gương mặt rạng ngời.

Người đẹp chú trọng giữ nhan sắc thông qua việc ăn thực phẩm thanh đạm, đắp mặt nạ dưỡng da.

Sau khi kết hôn cùng Phùng Đức Luân năm 2016, đến nay, Thư Kỳ giảm đóng phim với mong muốn có con nhưng chưa có duyên làm mẹ. Đến nay, cô và chồng cũng không quá mức cưỡng cầu với quan điểm có con là may mắn và không có là số mệnh. Hai vợ chồng cùng nuôi mèo cưng và chăm sóc chúng.