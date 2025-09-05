HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa với hoạt động thiện nguyện đáng nhớ

Thùy Trang

(NLĐO) - Á hậu Linh Đan trở lại trường cũ, trao tặng 20 phần quà cho học sinh khó khăn trong ngày khai giảng. Cô chia sẻ cảm xúc bồi hồi và tri ân thầy cô.

Á hậu Linh Đan về trường xưa: 20 phần quà ý nghĩa và cảm xúc bồi hồi ngày khai giảng!

Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa với hoạt động thiện nguyện đáng nhớ- Ảnh 1.

Á hậu Phan Trần Linh Đan về lại trường xưa

Ngày 5-9, Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Phan Trần Linh Đan đã trở lại trường xưa THCS Mường Thanh, Điện Biên để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Sự trở lại này thể hiện tinh thần sẻ chia khi cô trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh. Hoạt động thiện nguyện của Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa không chỉ mang lại niềm vui mà còn khuyến khích học tập và phát triển cộng đồng.

Trong buổi lễ, Á hậu Linh Đan gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô: "Em xin cảm ơn thầy cô đã truyền cho em kiến thức, tình yêu học tập và động lực để cố gắng mỗi ngày. Em chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục truyền lửa cho nhiều thế hệ học trò."

Không chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn, Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 còn dành những món quà thiết thực cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, như một lời động viên tiếp bước đến trường. Cô nhắn nhủ đến các đàn em: "Chị mong các em giữ vững tinh thần ham học hỏi, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực để chinh phục những thành công mới trong năm học 2025 - 2026".

Á hậu Linh Đan và dự án thiện nguyện: mang ấm áp đến trường Xá Nhù!

Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa với hoạt động thiện nguyện đáng nhớ- Ảnh 2.

Phan Trần Linh Đan là Người đẹp Hoa Ban 2025

Trước khi nhận được nhiều sự quan tâm với những giây phút trở về ngôi trường xưa, Linh Đan dành nhiều thời gian cho các dự án thiện nguyện của mình mà gần nhất đến điểm trường Xá Nhù (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên). Đây là nơi các em nhỏ vùng cao dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn. Từ chuyến khảo sát và lắng nghe, cô và ê kíp kêu gọi xây dựng một lớp ăn bán trú tại trường mầm non Hua Thanh, mang đến cho trẻ em nơi đây không gian ấm áp, an toàn và đủ đầy hơn.

Trong nhiều chuyến đi thiện nguyện từ trước đến nay, lần đáng nhớ nhất đối với Linh Đan là sau khi đăng quang Người đẹp Hoa Ban 2025. Thời điểm đó, cô đã dành toàn bộ số tiền thưởng để đến thăm Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ và bản Púng Tôm (xã Thanh Minh). Những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn nơi đây đã để lại trong người đẹp những cảm xúc khó quên, trở thành động lực để tiếp tục lan tỏa tình yêu thương mạnh mẽ hơn nữa.

Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa với hoạt động thiện nguyện đáng nhớ- Ảnh 3.

Phan Trần Linh Đan là niềm tự hào của thầy cô trường cũ

Giờ đây, với cương vị Á hậu, Linh Đan ý thức rõ hơn về trách nhiệm lan tỏa tinh thần sẻ chia: "Danh hiệu Á hậu Hoa hậu Trái Đất Việt Nam không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Tôi mong muốn dùng hình ảnh và tiếng nói của mình để truyền cảm hứng, bởi đôi khi chỉ một hành động nhỏ từ trái tim cũng có thể thay đổi một cuộc đời nhỏ bé".

Sinh năm 2004, Phan Trần Linh Đan đang sống tại Hà Nội và theo học năm thứ 3 Khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công. Cô cho biết giấc mơ của mình là diễn xuất. Vì vậy, Linh Đan đang trau dồi kỹ năng diễn xuất làm hành trang cho tương lai bản thân.

    Thông báo