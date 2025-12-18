Thủ môn đẩy 4 quả luân lưu, PSG vô địch Intercontinental Cup 2025

Sau thất bại ở trận chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7 trước Chelsea, PSG quyết tâm giành bằng được một danh hiệu FIFA cấp câu lạc bộ khác, lần này ở cuộc chạm trán với nhà vô địch Nam Mỹ Flamengo ở Intercontinental Cup 2025.



PSG chơi tấn công tổng lực trước Flamengo

Trận đấu diễn ra tại sân Ahmad bin Ali (Qatar) trước hơn 40.000 khán giả với diễn biến vô cùng sôi động và khá hấp dẫn. PSG - nhà vô địch UEFA Champions League - nhập cuộc đầy tự tin, chủ động kiểm soát bóng và tổ chức thế trận chắc chắn. Tuy nhiên, Flamengo cho thấy bản lĩnh của đội bóng Nam Mỹ giàu truyền thống khi chơi pressing tầm cao, sẵn sàng va chạm và không ngại đẩy nhanh nhịp độ.

Khvicha Kvaratskhelia mở tỉ số cho PSG

Thế trận giằng co kéo dài đến cuối hiệp một trước khi PSG tạo ra sự khác biệt. Phút 38, từ một tình huống phối hợp trung lộ, Khvicha Kvaratskhelia có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Flamengo, mở tỉ số cho đội bóng nước Pháp. Bàn thắng giúp PSG thi đấu tự tin hơn, song họ không thể gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ.

Cựu sao Chelsea, Arsenal Jorginho cân bằng tỉ số cho Flamengo

Sang hiệp hai, Flamengo đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Nỗ lực của đại diện Brazil được đền đáp ở phút 62, khi trọng tài xác định pha phạm lỗi của trung vệ Marquinhos phía PSG với Giorgian de Arrascaeta của Flamengo trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Jorginho thực hiện cú sút chính xác, quân bình tỉ số 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Các thủ môn làm việc vất vả trong 120 phút

Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức chứng kiến hai đội chơi ăn miếng trả miếng. PSG có thời điểm lấn lướt nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa, trong khi Flamengo tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công tốc độ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của các thủ môn cùng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến 90 phút khép lại mà không có thêm bàn thắng.

HLV Luis Enrique chỉ đạo tích cực các cầu thủ ở hai hiệp phụ

Hai hiệp phụ tiếp tục diễn ra trong thế trận căng thẳng. Cầu thủ hai đội xuống sức rõ rệt nhưng vẫn thi đấu đầy quyết tâm.

Marquinhos có cơ hội sửa sai nhưng cú đánh đầu của anh đi thẳng vào tay thủ thành Rossi, trước khi Joao Neves cũng không thắng được thủ môn Flamengo bằng cú vô-lê từ quả phạt góc.

"Tội đồ" Marquinhos nóng lòng dõi theo loạt sút luân lưu

Không bên nào tận dụng thành công các cơ hội tạo ra, buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại đây, thủ môn người Nga Matvey Safonov trở thành người hùng của PSG. Anh chỉ mới được HLV Luis Enrique sử dụng bốn trận trong tháng 12 khi "người gác đền số 1" Lucas Chevaliier chấn thương, gồm hai trận Ligue 1, một trận tại Champions League và trận đấu này.

Matvey Safonov đẩy được 4 cú sút luân lưu phía Flamengo

Safonov lần lượt cản phá thành công các cú sút của Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira và Luiz Araujo phía Flamengo. Trong khi đó, các cầu thủ PSG giành chiến thắng 2-1 trong loạt "đấu súng", cho dù hai trụ cột Ousmane Dembele và Bradley Barcola sút luân lưu không thành công.

PSG có danh hiệu thứ 6 trong năm 2025

Danh hiệu Intercontinental Cup 2025 đánh dấu lần đầu tiên PSG đăng quang ở đấu trường liên lục địa, qua đó khép lại một năm thành công rực rỡ của đội bóng thủ đô Paris. Chiến thắng thứ 50 trên mọi đấu trường trong năm giúp PSG khép lại năm dương lịch 2025 với danh hiệu thứ sáu.