Thể thao

PSG lập kỳ tích với Siêu cúp châu Âu

Đ.Linh

Vừa trở thành nhà vô địch Champions League sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, PSG chỉ mất thêm 2 tháng để bước tiếp lên đỉnh cao châu Âu với danh hiệu Siêu cúp.

Dù vậy, PSG không còn bóng dáng của đội quân chinh phục, thắng như chẻ tre trước mọi đối thủ tên tuổi ở châu Âu tại Champions League hồi tháng 6-2025. Họ mệt mỏi, rã rời sau chuyến du đấu FIFA Club World Cup trên đất Mỹ và chỉ có vỏn vẹn 6 ngày tập luyện trước màn so tài với Tottenham tại Udine - Ý rạng sáng 14-8.

Theo thống kê, PSG không tạo ra cú sút trúng đích nào trong 45 phút đầu trận dù có 4 lần dứt điểm (so với 9 của Tottenham). Hàng tiền vệ do Vitinha chỉ huy dù kiểm soát bóng đến 66% nhưng lại thiếu đường chuyền đột phá hoặc tạo cơ hội rõ rệt cho hàng công. Trong khi đó, Tottenham áp dụng chiến thuật pressing hiệu quả, khoét vào điểm yếu thể lực của PSG khiến đội bóng Pháp lúng túng trong việc kiểm soát không gian giữa sân.

PSG lập kỳ tích với Siêu cúp châu Âu- Ảnh 1.

Hành trình vinh quang của PSG tại châu Âu chỉ mới bắt đầu? (Ảnh: UEFA)

Thi đấu nhạt nhòa, thiếu sinh khí, việc PSG để thủng lưới liên tiếp 2 bàn cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 thực sự là điều hổ thẹn với những nhà vô địch châu Âu. Việc HLV Luis Enrique gạch tên "công thần" Donnarumma và để tân binh Lucas Chevalier bắt chính lần đầu tiên ở trận đấu quan trọng này cũng là yếu tố khiến PSG phải trả giá sớm.

Khi ngay cả ngôi sao được chờ đợi Ousmane Dembele cũng gây thất vọng, các nhân vật "thế vai" xứng đáng được nhắc đến trong chiến công lịch sử của PSG. Lee Kang-in và Goncalo Ramos được tung vào sân cuối trận và cả hai cùng ghi bàn, mở màn cho cuộc lội ngược dòng ấn tượng, được khép lại bằng loạt luân lưu nghẹt thở.

Đúng như Luis Enrique thường tự hào, đến PSG từ tháng 7-2023, ông biến đội bóng của các ngôi sao thành đội bóng ngôi sao, định hình bản sắc và lối chơi của một tập thể được xây dựng bài bản, gắn kết. Dù không còn Messi, Neymar, Mbappé và mới nhất là Donnarumma, PSG lại hết sức thăng hoa.

Bước lên đỉnh cao của bóng đá châu lục lần thứ nhì trong vòng vài tuần lễ, PSG tái khẳng định: Quyền uy châu Âu không đến dễ dàng nhưng thành công nối tiếp thành công chính là "quả ngọt" của biết bao công sức vun xới. Hành trình mới mở ra và trao cơ hội để PSG tiếp tục khẳng định vị thế siêu cường của bóng đá Pháp trên toàn cõi Cựu lục địa.


Tin liên quan

L'Equipe vinh danh Cole Palmer, PSG nhận mưa chỉ trích

L'Equipe vinh danh Cole Palmer, PSG nhận mưa chỉ trích

(NLĐO) - Màn trình diễn ấn tượng của Cole Palmer và đồng đội trong chiến thắng 3-0 trước PSG ở chung kết Club World Cup được báo chí Pháp ngợi khen hết lời.

PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

Vừa cùng giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, PSG và Tottenham tiếp tục mơ bước lên đỉnh cao với trận tranh Siêu cúp lúc 2 giờ ngày 14-8

PSG ngược dòng khó tin, lần đầu giành Siêu cúp châu Âu

(NLĐO) – Dẫn trước 2 bàn đến tận phút 83, Tottenham không thể nghĩ họ lại vuột Siêu cúp châu Âu vào tay đối thủ giàu bản lĩnh PSG ở phần còn lại của trận đấu.

PSG Siêu cúp châu Âu Tottenham HLV Luis Enrique
