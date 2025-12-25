HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thu nhập “khủng” từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết sớm tại TPHCM

Hồng Anh - Hoài An

(NLĐO) – Khi Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu chụp ảnh Tết của giới trẻ tại TP HCM đã sớm “nóng” lên, kéo theo doanh thu cách dịch vụ này tăng mạnh

Từ giữa tháng 12, thị trường chụp ảnh Tết đã bước vào “mùa cao điểm”. Nhiều tiệm cho thuê áo dài, thợ trang điểm và nhiếp ảnh tự do liên tục kín lịch, đặc biệt vào các ngày cuối tuần.

Ghi nhận tại tiệm Nhà Bông (phường Phú Nhuận), lượng khách thuê áo dài tăng rõ rệt so với các tháng trước. Mỗi ngày, cửa hàng đón vài trăm lượt khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người trẻ đi chụp ảnh Tết sớm. Bên cạnh hình thức thuê trực tiếp, việc đặt lịch trực tuyến cũng giúp tiệm mở rộng tệp khách, tăng số đơn mà không gây quá tải không gian.

Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 1.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 2.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 3.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 4.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 5.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 6.

Các tiệm cho thuê áo dài ghi nhận lượt khách tăng cao “đột biến” trong mùa cao điểm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Chị Tạ Quân Ngọc, chủ tiệm Nhà Bông, cho biết: “Với mức giá thuê phổ biến từ 50.000 – 100.000 đồng/bộ, chúng tôi hướng đến nhóm khách trẻ. Doanh thu trong giai đoạn này tăng khoảng 20–30% so với tháng trước”.

Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 7.

Chị Tạ Quân Ngọc, chủ tiệm Nhà Bông, cho biết: “Với giá thuê phổ biến từ 50.000–100.000 đồng/bộ, tiệm tôi hướng đến nhóm khách trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên. Thu nhập trong giai đoạn cao điểm này tăng khoảng 20%–30% so với tháng trước".

Không kém phần sôi động, tiệm Cỏ cho thuê áo dài Việt phục (phường Hòa Hưng), cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ cuối tháng 10. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ chụp ảnh cá nhân, theo nhóm hoặc cặp đôi; ngoài ra còn có doanh nghiệp thuê số lượng lớn để chụp ảnh tập thể dịp cuối năm.

Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 8.

Dòng áo dài được khách ưa chuộng là áo dài kim sa, vải ánh tằm.

Theo chủ tiệm Cỏ, các mẫu áo dài kim sa, vải ánh tằm đang được ưa chuộng. Giá thuê được chia theo nhiều phân khúc, từ 70.000 – 150.000 đồng/bộ ở mức phổ thông; các dòng local brand từ 180.000 đồng/bộ; riêng những mẫu cao cấp có giá từ 700.000 đồng trở lên.

“Nhờ công suất hoạt động lớn, có ngày doanh thu tăng gấp nhiều lần so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200–300 lượt thuê, lượng khách ra vào tiệm có thể lên đến 500–600 người” - chủ tiệm cho biết. Để đáp ứng nhu cầu, cửa hàng phải kéo dài thời gian mở cửa và thuê thêm nhân viên phục vụ.

Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 9.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 10.
Thu nhập khủng từ cho thuê áo dài chụp ảnh Tết tại TP HCM - Ảnh 11.

Lượng khách tăng nhanh ở tiệm Cỏ

Không chỉ các tiệm áo dài, dịch vụ trang điểm kết hợp chụp ảnh cá nhân cũng đang trong tình trạng “chạy sô”. Chị Nhã Phương, thợ make-up kiêm chụp ảnh, cho hay: “Với gói dịch vụ trang điểm và chụp ảnh bằng điện thoại, giá từ 500.000 – 800.000 đồng/người, thu nhập mùa Tết của tôi thường tăng gấp 3–4 lần so với các tháng khác. Nhiều ngày lịch kín, tôi buộc phải từ chối khách”.

Nhu cầu chụp ảnh Tết đến sớm không chỉ tạo thêm không khí rộn ràng cuối năm mà còn giúp các ngành dịch vụ đi kèm duy trì doanh thu cao trong thời gian dài.

Vào cuối tuần, trung bình mỗi ngày chị Phương trang điểm cho 3–4 khách, thu nhập khoảng 2–3 triệu đồng. Tuy nhiên, cường độ làm việc cao và áp lực thời gian cũng khiến nhiều người làm dịch vụ phải chủ động giới hạn số lượng khách để bảo đảm sức khỏe và chất lượng sản phẩm.


