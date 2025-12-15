HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giới trẻ TPHCM "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm

Hồng Anh - Hoài An

NLĐO) - Khi không khí Giáng sinh vẫn bao trùm khắp đường phố, nhiều bạn trẻ tại TP HCM đã tranh thủ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm

Tết năm nay, chụp ảnh Tết sớm tại TPHCM đang trở thành xu hướng hấp dẫn với không gian kiến trúc cổ kính và trang phục truyền thống. Những bức ảnh tuyệt đẹp tại các địa điểm nổi tiếng sẽ mang lại kỷ niệm đáng nhớ cho bạn và gia đình. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp của Việt Nam trong dịp lễ này và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đừng bỏ lỡ cơ hội ghi lại những hình ảnh tuyệt vời trong mùa Tết sắp tới!

Chụp ảnh từ tờ mờ sáng

Ghi nhận tại Tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TPHCM), lượng người đến chụp ảnh Tết khá đông, tập trung nhiều vào khung giờ sáng sớm. Không ít bạn trẻ  có mặt từ 5 - 6 giờ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, thời tiết mát mẻ và tránh cảnh chen chúc.

TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 1.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 2.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 3.

Những góc kiến trúc truyền thống luôn đông người xếp hàng chụp ảnh Việt phục

"Từ 4 giờ, tôi đã bắt đầu chuẩn bị trang phục, trang điểm để kịp đến nơi lúc 6 giờ. Nhưng khi tới thì đã có rất đông bạn trẻ chụp ảnh rồi" - chị Như Ý (phường Bình Thạnh) cho biết.

Với kiến trúc mang phong cách cổ kính, nhiều cây xanh và hồ nước, Tu viện Khánh An được ví như "tiểu Nhật Bản" giữa lòng TPHCM, trở thành điểm đến quen thuộc để diện áo dài, Việt phục chụp ảnh Tết. Tại các lối đi, bậc thang, sân trong, người chụp ảnh thường xuyên phải luân phiên, thậm chí xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều bạn trẻ còn tự chuẩn bị chân máy, máy ảnh để có thể chụp nhóm nhỏ hoặc đi một mình.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Tu viện Vĩnh Nghiêm (phường Tân Thới Hiệp). Dù không gian rộng, hầu như mọi góc đều có người tạo dáng chụp hình. "Nhóm tôi đến từ 6 giờ, mỗi người chuẩn bị 2 bộ đồ. Thấy góc nào trống là tranh thủ chụp ngay vì khách đến rất đông" - anh Xuân Hùng và anh Văn Sơn (phường Dĩ An) chia sẻ.

TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 4.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 5.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 6.

Rất đông các bạn trẻ đến chụp ảnh Tết ở Tu viện Vĩnh Nghiêm vào cuối tuần

Theo nhiều bạn trẻ, chụp ảnh Tết sớm giúp chủ động thời gian và tránh quá tải vào những ngày cận Tết. Một bảo vệ bãi xe tại khu vực cho biết từ đầu tháng 12 đã có đông người đến chụp ảnh, dự kiến lượng khách sẽ còn tăng mạnh khi Tết đến gần.

Việt phục lên ngôi

Không chỉ chụp ảnh sớm, xu hướng trang phục năm nay cũng cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang Việt phục, cổ phục truyền thống. Bên cạnh áo dài quen thuộc, các trang phục như nhật bình, giao lĩnh, đối khâm, viên lĩnh… được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 7.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 8.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 9.
TP HCM: Giới trẻ "lên đồ" chụp ảnh Tết sớm giữa mùa Giáng sinh - Ảnh 10.

Cổ phục Việt Nam như áo giao lĩnh, đối khâm được nhiều bạn trẻ lựa chọn

"Nhờ các chương trình như Bách hoa bộ hành, Bách hoa hỷ sự mà mình biết đến Việt phục và muốn mặc trong dịp Tết. Bộ áo đối khâm mình đang mặc phải đặt trước khá lâu mới có" - bạn Khánh Uyên (phường Bàn Cờ) cho biết. Theo Uyên, tổng chi phí cho trang phục và trang điểm hơn 1 triệu đồng nhưng đổi lại là trải nghiệm đáng nhớ cùng bộ ảnh mang ý nghĩa kỷ niệm.

Các không gian kiến trúc cổ kính cùng Việt phục, cổ phục truyền thống đang trở thành xu hướng nổi bật mùa Tết năm nay

Chị Bảo Ngọc (phường Bình Thạnh) bày tỏ: "Hôm nay mình mặc áo giao lĩnh thời Lê Trung Hưng, bên ngoài khoác áo đối khâm. Việt phục hiện rất "đắt khách", nhiều mẫu luôn trong tình trạng "cháy hàng", phải chờ mới thuê được".

Theo anh Lê Trung, nhiếp ảnh gia tự do, khách hàng hiện nay quan tâm nhiều hơn đến yếu tố văn hóa và sự hài hòa giữa trang phục với bối cảnh. "Phần lớn khách đặt lịch chụp ảnh Tết đều chọn cổ phục Việt Nam, ưu tiên chụp ngoại cảnh tại các di tích lịch sử, tu viện thay vì dựng concept trong studio như trước" - anh nói.

Với nhiều bạn trẻ, bộ ảnh Tết không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mà còn là cách thể hiện tình yêu, lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

