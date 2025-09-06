HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thu nhập nào được miễn thuế ?

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất đề xuất khá nhiều khoản thu nhập được miễn thuế.

Tiền lương nào được miễn thuế ? - Ảnh 1.

Người dân giao dịch tại một cơ quan thuế ở TP HCM

Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm giảm gánh nặng thuế cho người lao động và các đối tượng liên quan.

Một trong những đề xuất quan trọng là miễn thuế đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm, nếu mức lương này cao hơn so với tiền lương làm việc trong giờ hành chính.

Ví dụ, một công nhân nhận lương 100.000 đồng/giờ làm việc ban ngày, nhưng được trả 120.000 đồng/giờ khi làm thêm vào ban đêm, thì khoản chênh lệch 20.000 đồng/giờ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Quy định này nhằm khuyến khích người lao động làm việc ngoài giờ, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất miễn thuế đối với nhiều loại thu nhập khác, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản giữa các mối quan hệ thân nhân như vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà nội, ngoại với cháu nội, ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của hộ gia đình, cá nhân, bao gồm sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường; sản xuất muối.

Thu nhập từ môi trường và tài chính xanh, bao gồm chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon lần đầu; tiền lãi từ trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu…

Sau khi được Bộ Tư pháp thẩm định, dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục trình lên Quốc hội để xem xét và thông qua trong thời gian tới.

