Kinh tế

Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% đối với lãi bán chứng khoán

Minh Chiến

(NLĐO)- Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cơ quan soạn thảo đã rút đề xuất đánh thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng chứng khoán.

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi đến Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã đưa ra phương án mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán.

- Ảnh 1.

Bộ Tài chính rút đề xuất áp thuế 20% đối với lãi bán chứng khoán

Theo đó, Bộ Tài chính bỏ đề xuất áp mức thuế 20% đối với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán đã đưa ra tại dự thảo trước đó. Thay vào đó, dự thảo lần này giữ quy định vẫn thu thuế thu nhập cá nhân mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong dự thảo lần này, Bộ Tài chính đề xuất 2 cách tính thuế.

Theo quy định hiện hành, hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế từng lần chuyển nhượng. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Bộ Tài chính cho biết thực tế thực hiện phát sinh vướng mắc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân, nhiều trường hợp không xác định được giá mua và các khoản chi phí liên quan, cũng có trường hợp cá nhân khai giá bán bằng với giá mua nhằm "né thuế"...

Cơ quan soạn thảo dẫn chứng ở một số nước, hầu hết các loại thu nhập từ vốn đều phải nộp thuế. Tuy nhiên cách thức và phương thức thu thuế của các nước cũng rất khác nhau.

Có quốc gia thu theo tỉ lệ phần trăm trên giá chuyển nhượng, có quốc gia thu theo thu nhập có được từ hoạt động chuyển nhượng, có quốc gia áp dụng chính sách thuế khác giữa chứng khoán niêm yết và chứng khoán chưa niêm yết...

Từ thực tiễn này, cũng như xu hướng, kinh nghiệm của các nước thời gian gần đây, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết có thêm thời gian nghiên cứu để quy định rõ phương pháp tính thuế, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Tại dự thảo luật, Bộ Tài chính đề xuất vẫn giữ quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng.

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập. Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung quy định trường hợp không xác định được giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán nhân với thuế suất 2% (áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú).

Bộ Tài chính Bộ Tư pháp thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn chứng khoán
