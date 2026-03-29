Kinh tế

Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Minh Chiến

(NLĐO)- Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tăng 1 triệu đồng/lần so với quy định hiện hành.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã điều chỉnh một số mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế, trong đó có thu nhập vãng lai.

Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên bị khấu trừ thuế 10% (Ảnh minh hoạ)

Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần trở lên bị khấu trừ thuế 10% (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà mức thu nhập từ 3 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo tỉ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Mức này đã tăng lên 1 triệu đồng so với quy định hiện hành là 2 triệu đồng/lần.

Cá nhân có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỉ lệ 10% trên thu nhập nếu không có nhu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này (nâng mức hiện hành là 10 triệu đồng lên mức 15 triệu đồng).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện nộp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần như quy định hiện hành.

Đối với chuyển nhượng chứng khoán thì các tổ chức trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ thuế, khai và nộp số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng và quy định cụ thể việc khấu trừ thuế, khai thuế thay và nộp thuế thay trong một số trường hợp cụ thể. Các nội dung này cơ bản kế thừa các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản vẫn duy trì như quy định thời gian qua, được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản là quyền sử dụng đất mà trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá tính theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì giá chuyển nhượng đất là giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có) áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm mạnh sau khi khấu trừ chi phí học tập, khám chữa bệnh?

Thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm mạnh sau khi khấu trừ chi phí học tập, khám chữa bệnh?

(NLĐO) - Việc cho phép khấu trừ chi phí y tế và giáo dục sẽ mang lại công bằng hơn cho người lao động, thúc đẩy ý thức tuân thủ thuế tự nguyện.

Đề xuất người dân được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Hàng loạt lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(NLĐO)- Cơ quan thuế đã đưa ra các lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân để người nộp thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

