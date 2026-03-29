Thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm mạnh sau khi khấu trừ chi phí học tập, khám chữa bệnh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm mạnh sau khi khấu trừ chi phí học tập, khám chữa bệnh?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Việc cho phép khấu trừ chi phí y tế và giáo dục sẽ mang lại công bằng hơn cho người lao động, thúc đẩy ý thức tuân thủ thuế tự nguyện.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn một số nội dung của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, trong đó đáng chú ý là đề xuất cho phép khấu trừ thêm chi phí y tế và giáo dục trước khi tính thu nhập chịu thuế đối với tiền lương, tiền công.

Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh đã được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, dự thảo mới tiếp tục mở rộng chính sách theo hướng hỗ trợ thực tế hơn cho người dân.

Cụ thể, phương án được quan tâm nhất cho phép khấu trừ tối đa 23 triệu đồng/năm đối với chi phí y tế và 24 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo. Tổng mức khấu trừ có thể lên tới 47 triệu đồng/năm, áp dụng cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc, với điều kiện có đầy đủ chứng từ hợp lệ.

- Ảnh 1.

Cá nhân giao dịch tại trụ sở Thuế TP HCM

Đón nhận thông tin trên, chị Lê Minh Hạnh (ngụ phường Đức Nhuận, TP HCM) tỏ ra hết sức phấn khởi bởi hằng năm chị phải chi không dưới 50 triệu đồng cho việc học tập nâng cao kiến thức chuyên môn của bản thân và chi phí học ngoại ngữ của con. "Nếu được khấu trừ đầy đủ các khoản này cùng với giảm trừ gia cảnh, thu nhập sau khi trừ có thể không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân"- chị Hạnh nói .

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tín Nghĩa, nhận định việc cho phép khấu trừ chi phí y tế và giáo dục sẽ mang lại công bằng hơn cho người lao động, thúc đẩy ý thức tuân thủ thuế tự nguyện. Đồng thời, chính sách không làm giảm nguồn thu ngân sách trong dài hạn mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người làm công ăn lương và hoàn thiện hệ thống thuế phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội.

Theo luật sư Nghĩa, hai khoản chi phí này đều là những nhu cầu thiết yếu của mọi gia đình. Đối với giáo dục - đào tạo, khấu trừ không chỉ áp dụng cho con cái (người phụ thuộc) mà còn cho chính người nộp thuế. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, người lao động cần liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ qua các khóa học ngoại ngữ, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) hay các chương trình đào tạo ngắn hạn liên quan trực tiếp đến công việc. Việc hỗ trợ khấu trừ sẽ khuyến khích đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Về chi phí y tế, luật sư Nghĩa nhấn mạnh rằng dù đã có bảo hiểm y tế cơ bản, nhiều gia đình vẫn phải chịu thêm chi phí tài chính lớn khi chăm sóc cha mẹ già yếu, điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh mãn tính kéo dài và không được bảo hiểm thanh toán toàn bộ. Quy định khấu trừ này là sát với thực tiễn đời sống, giúp giảm bớt áp lực cho người nộp thuế.

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng khấu trừ các chi phí hợp lý của người lao động là cần thiết để tính đúng, tính đủ thu nhập chịu thuế, bảo đảm ổn định đời sống gia đình và tạo an tâm khi kê khai nộp thuế. 

Ông coi đây là yêu cầu cấp bách, vì chi phí giáo dục, y tế trong tương lai là những nhu cầu cơ bản mà chính sách thuế cần lưu ý. Việc bổ sung giảm trừ không chỉ mang lại hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn tạo động lực phát triển nguồn nhân lực, đồng thời duy trì nguồn thu thuế ổn định và bền vững.

"Nếu được thông qua, quy định này sẽ góp phần làm cho hệ thống thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam trở nên nhân văn và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và đầu tư con người ngày càng tăng" – ông Nghĩa nêu quan điểm

Kỳ vọng sửa đổi Luật Thuế TNCN

Kỳ vọng sửa đổi Luật Thuế TNCN

Luật Thuế thu nhập cá nhân cần thay đổi để phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại và tương lai

Nên tăng thêm mức giảm trừ thuế TNCN

Nhà nước có thể tăng thêm mức giảm trừ qua việc khấu trừ một phần chi phí tiêu dùng thiết yếu đối với người nộp thuế

Căng thẳng thuế TNCN

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng đề xuất mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân 7 triệu động/tháng là "dội gáo nước lạnh" vào dân

Bộ Tài chính chi phí học tập người nộp thuế thuế thu nhập cá nhân Giáo dục - Đào tạo y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo