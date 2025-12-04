HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

“Thủ phủ” hoa cúc miền Trung đứng ngồi không yên vì thời tiết thất thường

T.Trực

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài liên tục khiến hàng trăm nhà vườn trồng hoa cúc tại làng hoa Nghĩa Hiệp lo lắng, đứng ngồi không yên.

Những ngày đầu tháng 12, làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) – nơi được mệnh danh “thủ phủ” hoa cúc miền Trung – hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thế nhưng, thay vì không khí rộn ràng thường thấy như mọi năm, năm nay nhiều nhà vườn khá lo lắng vì mưa lớn kéo dài, khiến hoa phát triển chậm, sâu bệnh xuất hiện triền miên.

“Thủ phủ” hoa cúc miền Trung đứng ngồi không yên vì thời tiết thất thường - Ảnh 1.

Làng hoa Nghĩa Hiệp

Ông Lê Văn Nông (ngụ thôn Hải Môn, xã Vệ Giang), cho biết gia đình ông có gần 1.200 chậu cúc, hồng, cúc mâm xôi nhưng do mưa lớn kéo dài khiến hoa hư hỏng. “Đầu vụ, mưa liên tục khiến hoa chết rất nhiều. Gần đây thời tiết ổn hơn nhưng cây vẫn phát triển rất kém, còi cọc. Vụ hoa năm nay sẽ khó có hoa đẹp, còn giá cả chưa dám nói trước. Nếu hoa xấu thì thương lái ép giá, mà giá thấp quá là coi như lỗ” – ông Nông lo lắng.

Theo ông Nông, hiện tại nhà vườn phải chong đèn xuyên đêm, phun thuốc, tỉa lá liên tục để giữ ấm cho cây, kích thích sinh trưởng. “Nếu thời tiết còn mưa kéo dài thêm nữa, coi như mất vụ Tết này” – ông Nông nói.

“Thủ phủ” hoa cúc miền Trung đứng ngồi không yên vì thời tiết thất thường - Ảnh 2.

Do mưa lớn liên tục khiến nhiều diện tích hoa cúc bị hư hỏng

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nhất (trú thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang) cũng đang trồng gần 800 chậu cúc. Gần 5 tháng chăm sóc liên tục, từ khi xuống giống vào tháng 7 âm lịch, nhưng nếu thời tiết bất lợi, mưa kéo dài nữa sẽ khiến nhiều công sức “đổ sông”. 

“Mưa kéo dài nên hoa cúc năm nay bị nấm nhiều lắm, sâu bệnh thì triền miên. Trời cứ mưa là cây chậm phát triển, nhiều chậu phải nhổ bỏ. Mình có kinh nghiệm bao nhiêu năm nhưng gặp thời tiết kiểu này thì cũng bó tay. Giờ chỉ mong ‘qua được cửa ải thời tiết’, nắng lên kịp để hoa kịp phát triển, nở đúng vụ Tết” – ông Nhất chia sẻ.

“Thủ phủ” hoa cúc miền Trung đứng ngồi không yên vì thời tiết thất thường - Ảnh 3.

Người trồng hoa cúc lo lắng vì thời tiết thay đổi liên tục

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà – Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi) – cho biết toàn xã hiện duy trì khoảng 30 ha trồng hoa cúc Tết. Tuy nhiên, hai đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã làm nhiều diện tích hoa hư hỏng, năng suất dự báo không bằng cùng kỳ năm trước. 

Về đầu ra, ngoài các thương lái truyền thống thu mua thì bà con cũng có liên kết với các hợp tác xã hoa ở xã Nghĩa Hiệp (cũ) nhằm giúp đầu ra ổn định. “Hoa cúc Nghĩa Hiệp được chứng nhận OCOP, nhưng đa phần người dân trồng theo kinh nghiệm truyền thống, không rõ định hướng, khó tiếp cận thị trường. Địa phương mong có cơ quan chuyên môn quảng bá nhằm tăng đầu ra cho vựa hoa cúc lớn nhất miền Trung này” – bà Hà nói.

Làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) hiện có khoảng 500 hộ trồng hoa, mỗi năm cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 250.000 chậu hoa cúc các loại. Tháng 1-2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”. Đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được cấp bằng công nhận này.

Người trồng hoa Tết ở Huế trắng tay sau lũ lụt

Người trồng hoa Tết ở Huế trắng tay sau lũ lụt

Hơn 67.000 chậu hoa cúc ở phường Thanh Thủy bị ngập úng, chết héo; nhiều nông dân trắng tay, mất nguồn thu chính cho vụ hoa Tết.

Mai đầy chợ hoa Tết Đà Nẵng, đại hạ giá vẫn vắng người mua

(NLĐO) - Nhiều tiểu thương ở chợ hoa Tết Đà Nẵng đã bắt đầu đập chậu, vận chuyển gốc mai quay về Bình Định

Hoa Tết ở TP HCM ế ẩm, đồng loạt giảm giá vẫn vắng người mua

(NLĐO) - Từ sáng đến trưa 29 Tết, hàng loạt tiểu thương xả hoa Tết, có loại giảm giá đến 50% nhưng khách mua chỉ lác đác

tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài Hợp tác xã Tết Nguyên đán
