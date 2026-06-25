Lượt đấu cuối World Cup 2026: Thử thách bản lĩnh "Samurai xanh"

Đây được xem là trận đấu cân bằng về nhiều phương diện nhưng Nhật Bản vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn so với Thụy Điển nhờ tính tổ chức, sự kỷ luật và khả năng vận hành đồng bộ trong lối chơi.

Khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả

Nhật Bản bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau màn trình diễn thuyết phục trước Tunisia. Chiến thắng 4-0 không chỉ giúp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu cải thiện hiệu số bàn thắng bại mà còn cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ hiệu quả. Trước đó, họ cũng cầm hòa Hà Lan 2-2 trong một trận đấu mà các cầu thủ xứ Mặt trời mọc thể hiện sự lì lợm và tinh thần chiến đấu đáng nể.

Điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản không nằm ở những ngôi sao mà ở sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật. Các vị trí trên sân luôn duy trì cự ly hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau khi phòng ngự cũng như tấn công. Daichi Kamada, Junya Ito hay Ayase Ueda có thể không sở hữu danh tiếng lớn như nhiều ngôi sao châu Âu nhưng họ lại là những mắt xích vận hành rất hiệu quả trong sơ đồ của HLV Moriyasu.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển sở hữu nhiều cá nhân chất lượng, đặc biệt trên hàng công với Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Bộ đôi này đủ khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng.

Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng Bắc Âu chính là mức độ ổn định còn quá phập phù. Vừa thắng đậm 5-1 trước Tunisia, Thụy Điển nhanh chóng bộc lộ những hạn chế nơi hàng thủ khi để Hà Lan đánh bại cũng với cách biệt 5-1!

Phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng

Sự chênh lệch giữa hai đội vì thế không khó để xác định. Trong khi Nhật Bản duy trì được bản sắc rõ ràng và sự ổn định qua từng trận đấu, Thụy Điển lại phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng của các cá nhân trên hàng công. Nếu Isak hoặc Gyokeres bị phong tỏa, khả năng tạo đột biến của đại diện Bắc Âu sẽ giảm đáng kể.

Nhật Bản chờ ca khúc khải hoàn trước Thụy Điển ở trận cầu quyết định. (Ảnh: FIFA)

Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu là áp lực tâm lý. Nhật Bản đang nắm quyền tự quyết và chỉ cần một kết quả thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Ngược lại, Thụy Điển buộc phải thận trọng bởi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến họ trả giá đắt trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội, bao gồm một vị trí dành cho đội xếp thứ ba trong bảng.

Với nền tảng chiến thuật đã được xây dựng trong nhiều năm, Nhật Bản tiếp tục cho thấy họ là một trong những đại diện châu Á đáng gờm nhất tại World Cup 2026. Trước một Thụy Điển giàu thể lực và sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, "Samurai xanh" có thể sẽ gặp không ít khó khăn nhưng cơ hội giành chiến thắng vẫn vượt trội.