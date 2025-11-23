Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ"

Chương trình "Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim" thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV đã diễn ra tối 23-11 tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (Trung tâm nghệ thuật) phối hợp cùng Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan, thực hiện. Hai MC của chương trình là Quang Huy – Thảo Uyên.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tham gia chương trình

Thu Trang ký tặng

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xinh đẹp với áo dài

Cô đóng nữ chính phim "Nụ hôn bạc tỷ"

Ê-kíp "Nụ hôn bạc tỷ"

Cùng chụp giao lưu

Ngoài các đại biểu, chương trình quy tụ đông đảo diễn viên từ các đoàn phim "Nụ hôn bạc tỷ", "Mưa đỏ", "Kính vạn hoa"…

Theo đó, đoàn "Nụ hôn bạc tỷ" có Thu Trang, Tiến Luật, NSƯT Tuyết Thu, Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền có mặt giao lưu. Trong khi các nữ diễn viên đều diện áo dài thì các nam diễn viên cũng mặc lịch lãm tham gia chương trình.

Nhân dịp này, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Thu Trang cũng giới thiệu phim mới "Ai thương ai mến" dự kiến ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026.

Đoàn phim "Mưa đỏ" có dàn mỹ nam: Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Lâm Thanh Nhã, Huy Tít, Lê Hoàng Long, Hiếu Nguyễn, Phương Nam và mỹ nữ Lê Hạ Anh – người thủ vai Hồng cùng các thành viên ê-kíp. Họ chia sẻ về vai diễn, về những cảm xúc tham gia chương trình, về những thay đổi sau thành công vang dội của phim…

Hai MC chương trình

Đỗ Nhật Hoàng - Cường của "Mưa đỏ"

Hiếu Nguyễn và Phương Nam

Hồng của "Mưa đỏ"

Đình Khang vai Tú

Ê-kíp "Mưa đỏ" giao lưu

Đoàn phim "Kính vạn hoa" quy tụ NSND Kim Xuân, đạo diễn Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, diễn viên Hứa Minh Đạt, Vũ Long, Ngọc Trai, Phương Duyên. Ngoài ra, đoàn phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy cũng tham gia giao lưu.

Mặc dù trời mưa, thời tiết không thuận lợi nhưng chương trình vẫn diễn ra trong sự hưởng ứng, cổ vũ từ khán giả. Ngoài giao lưu, chương trình còn có nhiều tiết mục trình diễn nhạc phim đến từ các ca sĩ: Phương Thanh, NSND Trọng Phúc, Minh Sang, Ngọc Trai, Vũ Long, Lưu Hiền Trinh, rapper Bảo Kun, Vlary, Akari Nakatani, Võ Hạ Trâm…

Đoàn phim "Kính vạn hoa"

Dù thời tiết không thuận lợi

Nhưng khán giả vẫn nhiệt tình

Buổi giao lưu sôi nổi

NSND Trọng Phúc hát "Bài ca Đất Phương Nam"

Cùng các tiết mục khác