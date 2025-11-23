HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ"

Minh Khuê. Ảnh: Trần Thắng

(NLĐO) – Đông đảo dàn diễn viên mỹ nam, mỹ nữ của "Mưa đỏ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Kính vạn hoa"… cùng các ca sĩ khác tụ hội giao lưu.

Chương trình "Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim" thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV đã diễn ra tối 23-11 tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (Trung tâm nghệ thuật) phối hợp cùng Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan, thực hiện. Hai MC của chương trình là Quang Huy – Thảo Uyên.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 1.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tham gia chương trình

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 2.

Thu Trang ký tặng

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 3.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xinh đẹp với áo dài

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 4.

Cô đóng nữ chính phim "Nụ hôn bạc tỷ"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 5.

Ê-kíp "Nụ hôn bạc tỷ"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 6.

Cùng chụp giao lưu

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 7.

Ngoài các đại biểu, chương trình quy tụ đông đảo diễn viên từ các đoàn phim "Nụ hôn bạc tỷ", "Mưa đỏ", "Kính vạn hoa"…

Theo đó, đoàn "Nụ hôn bạc tỷ" có Thu Trang, Tiến Luật, NSƯT Tuyết Thu, Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền có mặt giao lưu. Trong khi các nữ diễn viên đều diện áo dài thì các nam diễn viên cũng mặc lịch lãm tham gia chương trình.

Nhân dịp này, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Thu Trang cũng giới thiệu phim mới "Ai thương ai mến" dự kiến ra rạp dịp Tết Dương lịch 2026.

Đoàn phim "Mưa đỏ" có dàn mỹ nam: Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Lâm Thanh Nhã, Huy Tít, Lê Hoàng Long, Hiếu Nguyễn, Phương Nam và mỹ nữ Lê Hạ Anh – người thủ vai Hồng cùng các thành viên ê-kíp. Họ chia sẻ về vai diễn, về những cảm xúc tham gia chương trình, về những thay đổi sau thành công vang dội của phim…

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 8.

Hai MC chương trình

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 9.

Đỗ Nhật Hoàng - Cường của "Mưa đỏ"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 10.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 11.

Hiếu Nguyễn và Phương Nam

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 12.

Hồng của "Mưa đỏ"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 13.

Đình Khang vai Tú

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 14.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 15.

Ê-kíp "Mưa đỏ" giao lưu

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 16.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 17.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 18.

Đoàn phim "Kính vạn hoa" quy tụ NSND Kim Xuân, đạo diễn Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, diễn viên Hứa Minh Đạt, Vũ Long, Ngọc Trai, Phương Duyên. Ngoài ra, đoàn phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy cũng tham gia giao lưu.

Mặc dù trời mưa, thời tiết không thuận lợi nhưng chương trình vẫn diễn ra trong sự hưởng ứng, cổ vũ từ khán giả. Ngoài giao lưu, chương trình còn có nhiều tiết mục trình diễn nhạc phim đến từ các ca sĩ: Phương Thanh, NSND Trọng Phúc, Minh Sang, Ngọc Trai, Vũ Long, Lưu Hiền Trinh, rapper Bảo Kun, Vlary, Akari Nakatani, Võ Hạ Trâm…

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 19.

Đoàn phim "Kính vạn hoa"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 20.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 21.

Dù thời tiết không thuận lợi

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 22.

Nhưng khán giả vẫn nhiệt tình

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 23.

Buổi giao lưu sôi nổi

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 24.

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 25.

NSND Trọng Phúc hát "Bài ca Đất Phương Nam"

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 26.

Cùng các tiết mục khác

Thu Trang, Đoàn Thiên Ân "đọ sắc" cùng Hồng của "Mưa đỏ" - Ảnh 27.

Phương Thanh hát "Giã từ dĩ vãng"

 

Tin liên quan

Dàn sao ba phim trăm tỉ đồng "đốt cháy" sân khấu khai mạc Liên hoan phim Việt Nam XXIV

Dàn sao ba phim trăm tỉ đồng "đốt cháy" sân khấu khai mạc Liên hoan phim Việt Nam XXIV

(NLĐO) – Các diễn viên tiêu biểu của 3 bộ phim: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối" tụ hội ở lễ khai mạc Liên hoan phim VN

Đông khán giả trẻ nhận vé khai mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV

(NLĐO) - Các khán giả xếp hàng đợi trước Nhà hát Thành phố, chờ đến giờ phát vé mời. Đến khi nhận được vé, họ vui mừng chụp ảnh, cùng khoe tấm vé rực rỡ.

Phát tặng 1.500 vé dự khai mạc LHP Việt Nam lần XXIV tại TP HCM

(NLĐO) - Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV công bố phát 1.500 vé mời dự khai mạc miễn phí sáng 21-11 tại Nhà hát Thành phố.

