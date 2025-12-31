HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu về Luật An ninh mạng có hiệu từ 1-7-2026

Minh Chiến

(NLĐO)- Luật An ninh mạng năm 2025 đã bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học, công nghệ trên không gian mạng.

Chiều 31-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các Luật, Pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong đó có Luật An ninh mạng 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu về Luật An ninh mạng, có hiệu từ 1-7-2026 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng giới thiệu về Luật An ninh mạng

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã giới thiệu những nội dung mới của Luật An ninh mạng 2025. Theo đó, Luật An ninh mạng được ban hành nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đặt hoạt động bảo vệ an ninh mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh mạng với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa, hợp nhất các quy định còn phù hợp của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thông lệ, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Luật An ninh mạng năm 2025 đã bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học, công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. Các quy định này tạo cơ sở pháp lý để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ an ninh mạng mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. Quy định việc phân loại hệ thống thông tin theo 5 cấp độ an ninh mạng làm căn cứ áp dụng các biện pháp bảo vệ tương ứng với mức độ rủi ro.

"Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực bảo vệ đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn, ổn định và vận hành liên tục của các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia"- Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho hay.

Các quy định tại Luật An ninh mạng 2025 đã tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam trong việc phối hợp ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về an ninh mạng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quy định này góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ an ninh mạng quốc gia và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Luật đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời mở rộng yêu cầu bảo vệ đối với người cao tuổi và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Các quy định này làm rõ trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm hại trẻ em.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, Luật An ninh mạng còn tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia; đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin và năng lực phòng ngừa, xử lý tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

