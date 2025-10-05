HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không được lợi dụng danh nghĩa ban phụ huynh để thu trái quy định

Minh Chiến

(NLĐO)- Nói về vấn đề lạm thu tại các trường học, lãnh đạo Bộ GD-ĐT nêu rõ không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Chiều 5-10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, trả lời báo chí về tình trạng lạm thu tái diễn vào dịp đầu năm học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Tấn Dũng cho biết thời gian vừa qua, Bộ cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục.

Không được lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để "lạm thu" - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng trả lời báo chí. Ảnh: VGP

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành các quy định về các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nghiêm cấm tất cả các trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo ông Dũng, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay qua theo dõi ở các địa phương, Bộ GD-ĐT nhận thấy nhiều địa phương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tinh thần thực hiện theo đúng danh mục các khoản thu mà HĐND ban hành.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ: Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ; không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát các quy định để có điều chỉnh bổ sung đảm bảo quyền của người học, đặc biệt là học sinh và các bậc cha mẹ học sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp Trung ương và địa phương. Đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu ngay tại cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Sắp xếp các trường đại học trên cả nước

Đối với việc sắp xếp các trường đại học trên cả nước, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị nêu rõ tại Nghị quyết số 71 ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông Dũng, đây là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt. Việc sắp xếp này tác động đến tâm tư nhiều đối tượng, nên triển khai phải rất thận trọng, khoa học, bài bản, quyết liệt.

Bộ GD-ĐT theo phân công được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương. Sắp tới, cơ quan này sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026.

Để sắp xếp các trường đại học, theo ông Dũng, cần căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt. Đồng thời, phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và các vùng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

"Quá trình xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ xin ý kiến của các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện"- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

