Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân mong các học sinh nuôi dưỡng khát vọng cống hiến

Ngày 8-11 tại Hà Nội, Trường THCS Dịch Vọng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1955 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Quân bày tỏ niềm xúc động khi trở lại ngôi trường cũ sau nhiều năm. Thứ trưởng gửi lời chúc mừng và tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo, những người đã góp phần làm nên truyền thống hiếu học và tinh thần kỷ cương, trách nhiệm của nhà trường.

Thứ trưởng Lê Quân chia sẻ những năm tháng học tập dưới mái trường Dịch Vọng, ông và các bạn học đã nhận được sự yêu thương, tận tâm của các thầy cô, được giáo dục về nhân cách, đạo đức và nuôi dưỡng ước mơ. Hôm nay, được trở lại trường là một niềm vui lớn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng ghi nhận, chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Trường THCS Dịch Vọng đã đạt được trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.

PGS- TS Nguyễn Đắc Vinh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo nhà trường

Đánh giá cao truyền thống "ngôi trường hạnh phúc" của Trường THCS Dịch Vọng, nơi không chỉ chú trọng tri thức mà còn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, nhân văn cho học sinh, Thứ trưởng Lê Quân đặt niềm tin, với bề dày thành tích và sự tận tâm của đội ngũ thầy cô, Trường THCS Dịch Vọng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong đổi mới dạy học, xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo, giúp mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Phạm Thị Như Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, nhấn mạnh trong suốt chặng đường 70 năm, thầy trò nhà trường không ngừng cố gắng, kiên định mục tiêu dạy tốt học tốt...

Trong kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm học sinh đã lên đường nhập ngũ, trong đó 48 cựu học sinh đã anh dũng hi sinh, gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Những năm đầu khi nước nhà thống nhất, nhà trường vinh dự được lựa chọn làm điểm hợp tác giáo dục quốc tế, ký kết giao với Thụy Điển, Đức. Nhà trường cũng được nhân dân Thủ đô trìu mến gọi là "Bắc Lý của Hà Nội", biểu tượng cho truyền thống hiếu học.

Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, nhiều người trở thành các cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, doanh nhân… đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường THCS không ngừng cố gắng, kiên định mục tiêu dạy tốt học tốt trong 70 năm qua



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, PGS- TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, trao Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô cho nhà trường.