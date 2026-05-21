Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: TPHCM chịu áp lực tổ chức thi tốt nghiệp THPT đặc biệt lớn

Chiều 21-5, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuyệt đối không được chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết TPHCM chịu áp lực tổ chức đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên và các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Vì vậy, yêu cầu cao nhất đặt ra là phải tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, nghiêm túc, công bằng và khách quan.

"Kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị mới với sự phối hợp xuyên suốt từ cấp xã, phường đến cấp sở. Điều đó đòi hỏi công tác chỉ đạo, điều hành phải chặt chẽ, linh hoạt và sát thực tiễn hơn" - ông Thưởng lưu ý.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm luôn có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh các yêu cầu trọng tâm trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, trong công tác tổ chức thi cử tuyệt đối không được chủ quan. Mọi khâu của kỳ thi đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, với những điểm thi có quy mô lớn, cần rà soát và điều chỉnh phương án tổ chức linh hoạt, phù hợp thực tế nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Cùng với đó là bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ giáo viên và thí sinh dự thi. Mọi phương án tổ chức, hỗ trợ và điều hành cần hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, công bằng nhất cho thí sinh; đồng thời bảo đảm chế độ, quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác làm việc chiều 21-5

Ngoài ra, công tác chuẩn bị phải được triển khai từ sớm, từ xa và toàn diện ở tất cả các khâu. Sự chuẩn bị cần đồng bộ từ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đến phương án điều phối tại từng địa bàn.

"Con người là yếu tố quyết định, còn máy móc và công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Vì vậy, việc lựa chọn nhân sự ở các khâu trọng yếu như in sao đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi, coi thi, chấm thi, ghép phách… phải được thực hiện đặc biệt chặt chẽ, đi kèm với công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý.

Đồng thời cần tăng cường phối hợp liên ngành một cách nhịp nhàng, hiệu quả. Đây là kỳ thi có quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng ngoài ngành giáo dục như công an, y tế, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan. Do đó, việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trong quá trình điều hành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết UBND yêu cầu các sở, ngành chủ động có phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT nói riêng và tuyển sinh đầu cấp nói chung trên địa bàn TPHCM có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, đảm bảo các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với chất lượng cao nhất.

Trong đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành chủ động có phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được mở rộng tối đa để nâng cao ý thức cho phụ huynh, học sinh; lưu ý các tình huống thí sinh cần tránh để không vi phạm quy chế thi.

Tới đây, Ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi sẽ tổ chức các tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng ở cả 3 khu vực để kịp thời ghi nhận, xử lý các tình huống bất thường do người dân phản ánh.