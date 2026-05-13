Giáo dục

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM: Nhiều bất ngờ

Đặng Trinh

(NLĐO)- TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 7.978 thí sinh đã tốt nghiệp nhưng vẫn tham gia dự thi. "Tiếp tục khẳng định TPHCM là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước"- ông Phong nói.

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, môn vật lý có 64.162 thí sinh, hóa học có 38.120 thí sinh, sinh học có 11.046 thí sinh, ngoại ngữ có 65.475 thí sinh (chiếm 45,81 %), lịch sử có 41.113 thí sinh, địa lý có 33.574 thí sinh, kinh tế pháp luật có 23.061 thí sinh, tin học có 2.087 thí sinh, công nghệ công nghiệp có 277 thí sinh, công nghệ nông nghiệp có 873 thí sinh.

Trong cơ cấu đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT, nhóm khoa học tự nhiên và ngoại ngữ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn.

Nhóm khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, trong đó vật lý chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT của học sinh TPHCM tiếp tục đi ngược cả nước - Ảnh 1.

TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước

Đặc biệt, môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%) cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ, cho thấy học sinh TP HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm khoa học xã hội có lượng đăng ký đáng kể nhưng chưa vượt khoa học tự nhiên. Nhóm khoa học xã hội với lịch sử (41.113 thí sinh, 28,77%), địa lý (33.574 thí sinh, 23,49%), kinh tế và pháp luật (23.061 thí sinh, 16,14%) vẫn thu hút một lượng thí sinh đáng kể. Tuy nhiên, tổng tỉ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm khoa học tự nhiên, tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TPHCM theo các ngành kỹ thuật – công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngoài 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn thì 5 môn thi khác có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao, lần lượt: Lịch sử (570.800), địa lý (448.725), vật lý (389.630), ngoại ngữ (347.455), giáo dục kinh tế và pháp luật (284.754), hóa học (253.966), trên tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi.

Trước đó, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, hơn nửa số học sinh TPHCM chọn môn tiếng Anh thi tốt nghiệp, tiếp đến là các môn tự nhiên như lý, hóa, ngược chiều với thống kê chung của cả nước.

Theo đó, năm 2025, TP có gần 98.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT, tăng 14.000 so với năm ngoái. Trong số này, hơn 49.300 em chọn thi môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), chiếm tỉ lệ 50,37%. Hai môn được chọn nhiều tiếp theo là vật lý và hóa học, tỉ lệ lần lượt là 44,1% và 28,38%.

theo là môn địa lý và lịch sử, đều khoảng 25%. Xu hướng này ngược chiều cả nước, khi lịch sử là môn được chọn nhiều nhất - gần 500.000 thí sinh, kế đến là địa lý (hơn 494.000) - tức khoảng 50% tổng số. Ở vị trí thứ ba là tiếng Anh với gần 359.000 em đăng ký.

Học sinh lớp 12 TP HCM sẽ thi thử tốt nghiệp THPT trước 31-5

Học sinh lớp 12 TP HCM sẽ thi thử tốt nghiệp THPT trước 31-5

(NLĐO) - Việc tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD-ĐT nêu yêu cầu quan trọng khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM chịu trách nhiệm điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

(NLĐO)- Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

