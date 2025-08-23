Thủ tướng: Cần tập trung giải quyết việc sắp xếp nhân sự

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Cần tập trung giải quyết việc sắp xếp nhân sự

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định.

Chiều 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cùng Chính phủ để cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Thủ tướng: Cần tập trung giải quyết việc sắp xếp nhân sự- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Theo đó, cuộc họp sẽ đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Sự tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi trạng thái từ quản lý hành chính sang chủ động, tích cực, kiến tạo phục vụ nhân dân.

Theo Thủ tướng, sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính; sự tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân trong tương lai.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ rõ trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ…

Bên cạnh đó là các vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, việc chi trả cho người về hưu sớm.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị rà soát đánh giá tiến độ thực hiện triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện thể chế pháp luật. Đồng thời, các đại biểu cần thảo luận, kiến nghị giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra trục trặc; đặc biệt phải thiết kế công cụ đo lường việc thực hiện công tác này.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo ra không gian phát triển mới, từ đó phải có quy hoạch như thế nào, khai thác không gian mới như thế nào. "Nếu chưa có quy hoạch cấp xã thì việc quy hoạch sẽ như thế nào, việc sử dụng tiền vốn hiện nay khác trước đây, phải hạch toán, thu đủ chi. Điều đó đặt ra vấn đề chuyển đổi trạng thái…"- Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng: Cần tập trung giải quyết việc sắp xếp nhân sự- Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Nội vụ cho biết sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp xã. Thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP HCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645,5 ngàn hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15 ngàn hồ sơ.

Đến ngày 21-8, trên cơ sở 30 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Tính đến ngày 19-8, có tổng số trên 94 ngàn người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82 ngàn người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, trên 50 ngàn người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Riêng đối với xe ô tô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Tin liên quan

Người dân xin cấp sổ đỏ phải chờ bao lâu khi thực hiện chính quyền 2 cấp?

Người dân xin cấp sổ đỏ phải chờ bao lâu khi thực hiện chính quyền 2 cấp?

(NLĐO) - Bộ NN-MT đã có hướng dẫn chi tiết quy trình cấp sổ đỏ khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Hình ảnh ghi dấu vận hành chính quyền 2 cấp tại TP HCM

(NLĐO) - Kể từ thời điểm chính thức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, TP HCM đang từng bước chuyển mình trong cách vận hành và phục vụ người dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triển khai chính quyền 2 cấp phải chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

(NLĐO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cần khắc phục những bất cập, yếu kém còn tồn tại.

thủ tướng phạm minh chính chính quyền địa phương thủ tục hành chính đơn vị hành chính Bộ Nội vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo