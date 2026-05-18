Thủ tướng: Cần từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cần từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Sáng 18-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ (KHCN) và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. Ảnh: VGP

Chương trình được tổ chức với chủ đề: "KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới".

Theo Thủ tướng, ngày KHCN và Đổi mới sáng tạo Việt Nam hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tôn vinh các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo; mà còn là dịp rất quan trọng để khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam".

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực, đột phá phát triển kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực cho KHCN chưa được chú trọng đúng mức, đào tạo, trọng dụng cán bộ KHCN tuy đã có nhiều đổi mới, tiến bộ nhưng vẫn còn không ít bất cập; cơ chế phát triển hoạt động KHCN chậm được hoàn thiện...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chúng ta đang sống trong thời đại mà KHCN, đổi mới sáng tạo phát triển và thay đổi từng ngày, cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng. Quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ nắm được cơ hội để vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng", là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.

Để đạt được mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò hạt nhân cùng các bộ, cơ quan và địa phương, doanh nghiệp, viện, trường trong thực hiện phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, phát triển công nghệ chiến lược phải tạo ra được sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, thương mại hóa và tỉ lệ nội địa hóa cao.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn" liên quan đến cơ chế tài chính cho KHCN và đổi mới sáng tạo; ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Thủ tướng, cùng với vốn nhà nước là một phần, phải khuyến khích vốn của doanh nghiệp và xã hội để cùng đầu tư, tập trung vào một số sản phẩm ưu tiên, trong đó cơ chế tài chính của Nhà nước phải rất thông thoáng.

"Nhà nước phải làm tốt vai trò hướng dẫn, kết nối, đặt hàng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đóng vai trò "người mua đầu tiên" đối với sản phẩm công nghệ chiến lược khi đủ điều kiện" - Thủ tướng chia sẻ.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trẻ và nhân tài công nghệ. Các trường đại học, viện nghiên cứu cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu mạnh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

"Chính phủ tin tưởng rằng, với trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam cùng với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, chúng ta nhất định sẽ từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số và phải quyết tâm cao nhất làm bằng được, thực hiện bằng được mục tiêu này" - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

